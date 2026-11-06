Mieszkaniec Gdyni był przetrzymywany w powiecie puckim. Trzej podejrzani w areszcie

Mieszkaniec Gdyni był przetrzymywany w powiecie puckim

28 października policjanci otrzymali informację, że trzech mężczyzn miało wbrew jego woli przetrzymywać mieszkańca Gdyni w domu w powiecie puckim. Według zgłoszenia trwało to od 23 do 26 października. Pokrzywdzony wykorzystał nieuwagę mężczyzn i uciekł z miejsca, w którym był przetrzymywany. Sprawą zajęli się policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, działający pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Zatrzymania w Gdyni i powiecie puckim. W aucie znaleziono narkotyki

2 listopada policjanci kryminalni i śledczy przeprowadzili działania w wytypowanych miejscach w Gdyni i powiecie puckim. Zatrzymali pięć osób w wieku od 19 do 24 lat. W samochodzie 21-latka z Gdyni funkcjonariusze znaleźli około kilograma narkotyków. Według opinii biegłego zabezpieczone narkotyki stanowiły znaczną ilość, odpowiadającą ponad 15 tys. porcji środków odurzających.

Areszt dla trzech podejrzanych, dozór dla dwojga pozostałych

Prokurator przedstawił trzem podejrzanym zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, zmuszania do określonego zachowania i bezprawnego pozbawienia wolności. Jeden z zatrzymanych odpowie także za udział w obrocie znaczną ilością narkotyków. 4 listopada sąd zastosował wobec tych trzech osób tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. 20-latka i 24-latek, którzy mieli pomagać podejrzanym, usłyszeli zarzuty pomocnictwa w popełnieniu jednego z przestępstw. Prokurator objął ich dozorem policyjnym oraz nałożył zakaz opuszczania kraju i kontaktowania się z innymi podejrzanymi oraz pokrzywdzonym. Śledztwo jest w toku i ma charakter rozwojowy.

Źródło: Policja.pl