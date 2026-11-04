Cięty stand-up, bezlitosny roast i przewrotny humor. Nadchodzi nowy program komediowy

Prime Video zapowiada "Roast in Peace", nowy program komediowy produkcji własnej utrzymany w estetyce ceremonii pogrzebowej. W tym pełnym bezkompromisowych żartów programie największe polskie gwiazdy zostaną zroastowane za życia podczas pełnego absurdu symbolicznego ostatniego pożegnania, a komicy oddadzą im zabójczo zabawny hołd.

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"Roast in Peace" - zasady nowego programu Prime Video

Zamiast tradycyjnych przemów osobistości polskiego show-biznesu usłyszą roasty pełne ironii i zaskakujących puent. "Roast in Peace" ma połączyć stand-up z widowiskową, teatralną oprawą i dużą dawką inteligentnego, czarnego humoru.

W każdym odcinku w centrum uwagi znajdzie się jedna "zmarła" gwiazda i pięcioro komików gotowych uczcić jej pamięć. Gospodarzem i mistrzem ceremonii Roast in Peace będzie Piotr Szumowski - jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich stand-uperów, który ze swoimi występami podbija sceny zarówno w kraju, jak i za granicą. Za komediowe mowy pożegnalne odpowiadać będzie czołówka polskiej sceny stand-upowej: Kacper Ruciński, Paweł Chałupka, Rafał Rutkowski oraz Kuba Wu. Każdy z nich wniesie do programu własny styl i poczucie humoru. W scenerii rodem z uroczystości pogrzebowej, zamiast wzruszających wspomnień i podniosłych słów, zaproszone gwiazdy usłyszą serię zjadliwych żartów, celnych przytyków i ciętych ripost. Nazwiska gwiazd, które zostaną poddane bezlitosnemu roastowi poznamy w późniejszym terminie.

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"Roast in Peace" - premiera

Za produkcję programu Roast in Peace odpowiada Fremantle Polska we współpracy z Prime Video. Program będzie dostępny w 2027 roku w serwisie Prime Video. (informacja prasowa)