Zatrzymanie pijanego kierowcy w gminie Nadarzyn. Jechał 143 km/h w terenie zabudowanym

Pędził 143 km/h w gminie Nadarzyn

Do zdarzenia doszło po godzinie 1:00 na terenie gminy Nadarzyn. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie kontrolowali prędkość. Zauważyli samochód osobowy jadący w obszarze zabudowanym z prędkością 143 km/h. Kierowca przekroczył dozwoloną prędkość o 93 km/h.

Kierowca bez uprawnień miał 2 promile alkoholu

Podczas kontroli policjanci ustalili, że samochodem kierował 36-letni mężczyzna. Mężczyzna nie miał uprawnień do kierowania pojazdami, a badanie trzeźwości wykazało u niego 2 promile alkoholu. Mężczyznę zatrzymano, a następnie doprowadzono na dalsze czynności.

Sąd wydał wyrok w trybie przyspieszonym

Sąd rozpoznał sprawę 36-latka w trybie przyspieszonym. Wymierzył mu karę roku pozbawienia wolności i warunkowo zawiesił jej wykonanie na okres 3 lat próby. Sąd objął mężczyznę dozorem kuratora i wymierzył mu grzywnę. Sąd orzekł także przepadek samochodu na rzecz Skarbu Państwa.

Źródło: Policja.pl