Turniej WTA w Cennaj. Weronika Falkowska gra o finał

Z kim zagra Weronika Falkowska w półfinale?

Rozstawione z numerem drugim Weronika Falkowska i Amerykanka Alana Smith wygrały z Gabriellą Da Silvą Fick oraz Żybek Kułambajewą 3:6, 7:5, 10-5. To cenne zwycięstwo zagwarantowało im miejsce w półfinale tenisowego turnieju WTA 250 na twardych kortach w indyjskim Cennaj. Mecz był niezwykle wyrównany, a o awansie musiał zadecydować dodatkowy super tie-break. Po przegranej pierwszej partii faworytki zdołały odwrócić losy spotkania na swoją korzyść. Polka i Amerykanka pokazały ogromną determinację w kluczowych momentach decydującego seta.

Przeciwniczki polsko-amerykańskiego debla w półfinale nie zostały jeszcze oficjalnie wyłonione. Falkowska i Smith zagrają ze zwyciężczyniami meczu pomiędzy reprezentantkami gospodarzy Vaishnavi Adkar i Rutują Bhosale a duetem Jodie Burrage i Robin Montgomery. Brytyjka i Amerykanka stanowią dla zawodniczek z Indii trudną przeszkodę w walce o kolejną rundę. Weronika Falkowska pozostaje obecnie jedyną polską tenisistką w drabince gry podwójnej. Kibice czekają na dalsze rozstrzygnięcia na azjatyckich kortach.

Jak prezentuje się sytuacja Polek w singlu?

Weronika Falkowska próbowała swoich sił w turnieju w Cennaj także w grze pojedynczej. Reprezentantka Polski z powodzeniem przeszła przez kwalifikacje do drabinki głównej. Niestety odpadła w drugiej rundzie po przegranym starciu z reprezentantką Indii Maayą Rajeshwaran Revathi. Zawodniczka gospodarzy świetnie wykorzystała wsparcie własnej publiczności podczas zawodów. Warto przypomnieć, że ta sama hinduska tenisistka wyeliminowała wcześniej z turnieju rozstawioną z numerem ósmym Katarzynę Kawę.

Nadzieją polskich kibiców w rywalizacji singlistek pozostaje Magda Linette. Rozstawiona z numerem trzecim poznanianka w piątek zagra w ćwierćfinale z japońską zawodniczką Mai Hontamą. Zwycięstwo w tym spotkaniu zapewni reprezentantce Polski prestiżowy awans do półfinału. Polka w dotychczasowych rundach zaprezentowała się z bardzo dobrej strony, co daje podstawy do optymizmu. Wyniki piątkowych zmagań wyłonią grono głównych faworytek do końcowego triumfu w Cennaj.