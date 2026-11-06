"Akacjowa 38", odc. 999, 1000, 1001, 1002, 1003 - streszczenie. Co wydarzy się 16-20 listopada 2026?

"Akacjową 38" można oglądać na antenie TVP1. Serial pokazywany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:25. Choć za nami już wiele odcinków, akcja serialu jest coraz ciekawsza. Niektóre intrygi i tajemnice bohaterów coraz bardziej wciągają widzów. Co spotka bohaterów z "Akacjowej 38" w kolejnych dniach? W tym tygodniu emocji z pewnością nie zabraknie. Fanów czekają kolejne zwroty akcji. Sprawdź streszczenia, które zamieszczamy niżej.

"Akacjowa 38" - odcinek 999. Poniedziałek 16.11.2026

Stan Servanda wciąż jest ciężki. Leonor postanawia pokazać mu premierę sztuki w wykonaniu służących, by podnieść go na duchu. Tymczasem don Ramon nie zgadza się na udział Trini w przedstawieniu, które ma się odbyć na ulicy. Po powrocie z pustelni Lucia jest podejrzanie słaba i senna. Przeor oskarża księdza Telma o to, że wykorzystał nieprzytomną Lucię. Casilda nie chce, by pieniądze odebrały jej radość życia i postanawia nie podpisywać dokumentów spadkowych.

ZOBACZ TAKŻE: Jan Holoubek znów opowie nam o jednej z najgłośniejszych afer kryminalnych w Polsce. Serial "Skóry" zmierza do Netflixa

"Akacjowa 38" - odcinek 1000. Wtorek 17.11.2026

Casilda dowiaduje się, że nie jest córką Maximiliana Hidalgo, ale cieszy się, że wraca na służbę do Rosiny. Pseudolekarz Higinio ucieka, a Maria podąża za nim. Mimo protestów Susany przedstawienie teatralne Leonor się odbywa. Publiczność jest zachwycona. Susana jest wściekła. Tymczasem księdzu Telmo przeor grozi sądem kościelnym za domniemane uprowadzenie i zhańbienie Lucii.

"Akacjowa 38" - odcinek 1001. Środa 18.11.2026

Samuel ostrzega Lucię, by nie wierzyła lichwiarzowi Jimenowi Batanowi. Cała dzielnica komentuje sztukę Leonor. Wszystkich oburza pocałunek Flory i Carmen. Flora jest przekonana, że ma talent aktorski i zamęcza tym El Penę. Sztuka ma szansę trafić na sceny wszystkich madryckich teatrów za sprawą producenta Benjamina Corrala. Ksiądz Telmo odmawia zesłania do odległej parafii. Chce bronić swojej czci przed sądem zakonnym.

"Akacjowa 38" - odcinek 1002. Czwartek 19.11.2026

Przeor Zakonu Chrystusa Leżącego chce, by Lucia oskarżyła ojca Telmo przed Trybunałem Kościelnym. Gdy dziewczyna odmawia, domaga się badania lekarskiego, które zaświadczy o jej dziewictwie. Samuel zapewnia, że namówi ją do zeznań. Wszyscy cieszą się z powrotu Casildy na poddasze, a Rosina, Liberto i Leonor z powrotu na Akacjową. Servando powoli wraca do zdrowia, a Leonor dzieli się z nim zarobkiem ze sprzedaży sztuki teatralnej.

"Akacjowa 38" - odcinek 1003. Piątek 20.11.2026

Samuel sprowadza niejaką Alicję Villanueva, która przekonuje Lucię, że też została wykorzystana przez ojca Telmo i namawia ją, by zeznawała przeciwko niemu przed Trybunałem Kościelnym. Na Akacjowej zjawia się Raul, młodzieniec, który szuka pod numerem 38 pani Asensio, o której niestety nikt nie słyszał. Krążą plotki, że Susana ma adoratora. A rozsiała je niechcący Rosina.

ZOBACZ TAKŻE: "Genialna M." nadchodzi. Znamy datę premiery serialu, w którym Agnieszka Dygant będzie ścigać morderców

Sonda Kto jest Twoim ulubionym bohaterem serialu "Akacjowa 38"? Manuela Pablo Germán Cayetana Celia Felipe Trini Carlota Inna postać