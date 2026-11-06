"Panna młoda" odc. 255. streszczenie. Mukadder poznaje prawdę o Sinem, a Derya wraca do Cemila

NN
2026-11-06 12:11

Serial "Panna młoda" (tur. "Gelin") przedstawia losy Hancer, młodej kobiety, która wcześnie osierocona, musiała nauczyć się samodzielności. By opłacić leczenie brata, zgadza się na aranżowane małżeństwo z Cihanem, co niespodziewanie przeradza się w miłość. 255. odcinek zadebiutuje w TVP2 w sobotę 21 listopada. Co się w nim wydarzy? Oto szczegóły.

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Autor: Screen/Gelin/ Youtube

"Panna młoda" to kolejny hit na antenie TVP2. Turecki serial wystartował nad Bosforem w 2024 roku, a do Polski zawitał 20 stycznia 2026, zastępując w oknie emisyjnym "Miłość i nadzieję". Co tym razem czeka bohaterów? W streszczeniu zdradzamy, co wydarzy się w 255. odcinku.

"Panna młoda" odc. 255 - streszczenie. Emisja 21 listopada 2026

Szczegółowe streszczenie 255. odcinka tureckiego serialu "Panna młoda" prezentuje się następująco: Policja wypytuje Beren, skąd wzięła swoje kolczyki. Fadime wyjawia Mukadder, że Sinem jest zakochana i chce uciec z domu. Cihan cieszy się, że Hancer będzie wreszcie wolna. Fadime robi sobie wyrzuty, że zaszkodziła Sinem. Cemil przekonuje Deryę do powrotu do domu.

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"Panna młoda" - ile odcinków liczy serial i kiedy premiera ostatniego w Polsce?

"Panna młoda" to jeden z tych dłuższych tureckich seriali. Na obecną chwilę liczy on trzy sezony, na które składa się aż 325 odcinków. A że każdy trwa po około 2 godziny, w Polsce zostaną one pocięte i ich liczba zwiększy się mniej więcej dwukrotnie. Należy też pamiętać, że emisja w Turcji wciąż trwa, więc nie wiemy, ile odcinków ostatecznie liczyć będzie "Panna młoda". Na finał w Polsce poczekamy jednak z pewnością bardzo długo - szykuje się nawet kilkuletnia przygoda z Hançer i Cihanem.

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"Panna młoda" - z kim powinien być Cihan?

"Panna młoda" - obsada. Kto jest kim w tureckim serialu?

W głównych rolach występują Talya Çelebi jako Hançer i Türkseve jako Cihan. W obsadzie znaleźli się również:

  • Can Tarakçı jako Cemil,
  • Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,
  • Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,
  • Elif Çapkin jako Yonca,
  • Ceren Yuksekkaya jako Derya,
  • Sidal Damar jako Sinem,
  • Günes Ebrar Özgül jako Mine,
  • Türker Kantar jako Emir,
  • Çisel Kuskan jako Beyza,
  • Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

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