Nieprzytomny mężczyzna w Wawrze. Policjanci weszli do domu i udzielili mu pomocy

Zaniepokojeni współpracownicy wezwali policję w Wawrze

Do komisariatu w Wawrze wpłynęło zgłoszenie w sprawie mężczyzny, z którym od kilku dni nie było kontaktu. Jego współpracownicy zaniepokoili się jego losem i poprosili policję o pomoc. Dzielnicowi od razu pojechali pod wskazany adres. Na miejscu próbowali ustalić, czy mężczyzna jest w domu, oraz rozmawiali z sąsiadami, którzy mogli wiedzieć coś o jego sytuacji.

Dzielnicowi znaleźli nieprzytomnego mężczyznę

Ponieważ nie udało się skontaktować z mężczyzną, policjanci postanowili wejść na posesję. Dzielnicowi przeskoczyli przez ogrodzenie i weszli do budynku. W jednym z pokoi, na kanapie, znaleźli mężczyznę. Był nieprzytomny i oddychał, ale nie reagował na próby kontaktu.

Pierwsza pomoc, potem transport do szpitala

Policjanci udzielili mężczyźnie pierwszej pomocy i wykonywali czynności przedmedyczne. Do przyjazdu Zespołu Ratownictwa Medycznego monitorowali jego stan i czuwali nad jego bezpieczeństwem. Następnie przekazali go ratownikom, którzy przewieźli go do szpitala.

Źródło: Policja.pl