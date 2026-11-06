"The Office PL". Ile odcinków liczy 6. sezon i kiedy premiera finału? (ROZPISKA)

"The Office PL" - co czeka ekipę Kropliczanki w 6. sezonie?

Miało nie być żadnych zmian, ale w Kropliczance właśnie nadchodzą nowe… Do Siedlec przyjeżdża Robert, ekscentryczny pracownik z Warszawy, który szybko wchodzi w biurowe układy i staje się obiektem fascynacji Michała. Pod hasłem "Kropliczanka 2030" zaczyna się walka o wpływy i stanowiska: Michał próbuje utrzymać władzę, Patrycja widzi szansę na zawodowy awans, a Darek znajduje się na życiowym zakręcie.

W tle narastają osobiste kryzysy - męskości, relacji i ambicji. W tym biurze nawet poważne sprawy szybko grzęzną w absurdzie, niezręczności i omyłkowo dobranych słowach. Jak zawsze w "The Office PL" - dużo swojskiego cringe'u, celnych obserwacji współczesności i humoru, który brzmi aż nazbyt znajomo.

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Nowy bohater w "The Office PL". Michał Sikorski dołącza do obsady

W nowych odcinkach w biurze Kropliczanki zawitał nowy bohater - Robert, grany przez gwiazdora "1670", Michała Sikorskiego. przyjechał z Warszawy i może właśnie dlatego jest lekko… ekscentryczny. Jego akcent, dziwaczny garnitur i brak uśmiechu sprawiają, że dotychczasowa biurowa ekipa nie do końca wie, czego się po nim spodziewać.

W głównych rolach ponownie zobaczymy Piotra Polaka, Vanessę Aleksander, Adama Woronowicza, Kornelię Strzelecką, Rafała Kowalskiego, Adama Bobika, Monikę Kulczyk, Mateusza Króla, Monikę Obarę, Marcina Pempusia, Jana Sobolewskiego i Milenę Lisiecką.

"The Office PL", 6. sezon - ile odcinków liczy nowa seria i kiedy finał? (harmonogram premier)

6. sezon "The Office PL" ukazuje się w piątki i liczy łącznie dwanaście odcinków. Pierwsze trzy zadebiutowały w Canal+ w dniu 6 listopada, a ostatni obejrzymy jeszcze w tym miesiącu. Dokładny harmonogram premier odcinków prezentuje się następująco:

"The Office PL" 6. sezon, 1. odcinek - premiera 6 listopada,

"The Office PL" 6. sezon, 2. odcinek - premiera 6 listopada,

"The Office PL" 6. sezon, 3. odcinek - premiera 6 listopada,

"The Office PL" 6. sezon, 4. odcinek - premiera 13 listopada,

"The Office PL" 6. sezon, 5. odcinek - premiera 13 listopada,

"The Office PL" 6. sezon, 6. odcinek - premiera 13 listopada,

"The Office PL" 6. sezon, 7. odcinek - premiera 20 listopada,

"The Office PL" 6. sezon, 8. odcinek - premiera 20 listopada,

"The Office PL" 6. sezon, 9. odcinek - premiera 20 listopada,

"The Office PL" 6. sezon, 10. odcinek - premiera 27 listopada,

"The Office PL" 6. sezon, 11. odcinek - premiera 27 listopada,

"The Office PL" 6. sezon, 12. odcinek - premiera 27 listopada.

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