Podpalenie klubu muzycznego w Lubinie. Dwaj mężczyźni z zarzutami, straty to blisko 2 mln zł

Pożar klubu muzycznego w Lubinie został celowo wywołany

13 marca 2026 roku, chwilę po godzinie 5.00, policjanci otrzymali zgłoszenie o pożarze klubu muzycznego w Lubinie. Na miejscu pracowali mundurowi, kilka zastępów straży pożarnej oraz biegły z zakresu pożarnictwa. Ustalono, że pożar został celowo wywołany. Straty materialne oszacowano na blisko 2 mln zł.

Dwaj podejrzani zatrzymani po podpaleniu klubu w Lubinie

Policjanci z Lubina prowadzili pod nadzorem prokuratora czynności operacyjne i procesowe, aby ustalić osoby odpowiedzialne za przestępstwo. Analizowali zgromadzony materiał dowodowy oraz weryfikowali uzyskane informacje. Policjanci zatrzymali 37-letniego mieszkańca miasta oraz 25-letniego mieszkańca gminy. Mężczyźni ukrywali się przed organami ścigania. Jednego z nich zatrzymano na wrocławskim lotnisku.

Zarzuty zniszczenia mienia po pożarze klubu w Lubinie

Obaj zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące zniszczenia mienia znacznej wartości. Za zniszczenie mienia wielkich rozmiarów może im grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności. Śledztwo nadzoruje prokurator. Policjanci nadal wyjaśniają okoliczności sprawy i nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Źródło: Policja.pl