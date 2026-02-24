Kim jest Barbara z „Sanatorium miłości 8”?

Barbara pochodzi ze Szczecina. W młodości była żoną marynarza, jednak jej małżeństwo zakończyło się po około dekadzie. Gdy mąż odszedł, ich syn był jeszcze dzieckiem. To na jej barkach spoczęło wychowanie chłopca. Dziś jej syn mieszka w Stanach Zjednoczonych, a Barbara może w pełni skupić się na sobie i swoich marzeniach. Jej droga zawodowa była niezwykle różnorodna. Zaczynała jako projektantka w biurze projektowym, później przez lata prowadziła własny salon fryzjerski w hotelu w centrum miasta. Następnie związała się z branżą finansową jako agentka ubezpieczeniowa. Gdy zakończyła ten etap kariery, postanowiła pomagać innym - dziś pracuje jako opiekunka osób starszych, głównie za granicą. Wyjeżdża na kilkutygodniowe kontrakty do Niemiec, Francji i Hiszpanii, specjalizując się w opiece nad osobami z chorobami neurodegeneracyjnymi.

Barbara to kobieta niezwykle aktywna. Biega, pływa, ćwiczy stretching, praktykuje jogę. Interesuje się medycyną naturalną, terapiami alternatywnymi i rozwojem osobistym. Ma doświadczenie jako naturopatka i podkreśla, że do życia podchodzi holistycznie. W jej codzienności nie brakuje pracy z oddechem, ruchu i dbania o dobrą energię. W „Sanatorium miłości 8” Barbara chce nie tylko przeżyć przygodę, ale przede wszystkim otworzyć się na nowe uczucie. Jak sama przyznaje, jest gotowa na rywalizację i nie boi się walczyć o miłość.

O czym jest „Sanatorium miłości”?

„Sanatorium miłości” to program TVP, w którym samotni seniorzy z całej Polski spotykają się w uzdrowiskowej scenerii, by dać sobie drugą szansę na szczęście. Format łączy elementy reality show z randkowym programem obyczajowym. Uczestnicy biorą udział w wspólnych aktywnościach, zadaniach integracyjnych, spotkaniach w cztery oczy i romantycznych randkach.

„Sanatorium miłości 8” kontynuuje tę sprawdzoną formułę, ale każda edycja przynosi nowe emocje, silne osobowości i zaskakujące zwroty akcji. Widzowie śledzą nie tylko rodzące się uczucia, ale też przyjaźnie, konflikty i momenty szczerych wyznań.

Kto prowadzi „Sanatorium miłości 8”?

Gospodynią programu niezmiennie jest Marta Manowska. Dziennikarka i prezenterka od lat towarzyszy uczestnikom, wspiera ich w trudnych chwilach i prowadzi przez kolejne etapy relacji. Jej empatia i ciepło sprawiają, że uczestnicy czują się swobodnie, a widzowie chętnie wracają do kolejnych sezonów. W „Sanatorium miłości 8” Marta Manowska ponownie będzie łącznikiem między bohaterami a publicznością, obserwując rozwój relacji i pomagając w najważniejszych momentach.

Kiedy nowe odcinki „Sanatorium miłości 8”?

Nowe odcinki „Sanatorium miłości 8” emitowane będą w wiosennej ramówce TVP, począwszy od 8 marca. Program tradycyjnie będzie można oglądać w niedzielne wieczory w TVP1, o godzinie 21:25, a także w serwisie TVP VOD. To właśnie w tym sezonie widzowie przekonają się, czy Barbara odnajdzie partnera, który zrozumie jej energię, pasję do życia i gotowość do walki o uczucie.

Barbara z „Sanatorium miłości 8” pokazuje, że miłość nie ma metryki. Po latach pracy, wychowywania syna i zawodowych wyzwań jest gotowa postawić na siebie. Czy w uzdrowiskowej scenerii odnajdzie mężczyznę, który dotrzyma jej kroku? Jedno jest pewne - emocji w tej edycji nie zabraknie.