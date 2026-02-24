Orkana 12 – luksusowe apartamenty w sercu Mokotowa

Prestiż wśród mokotowskiej zieleni

Lubisz rytm miasta, ale nie chcesz poświęcać godzin na powroty do domu? Orkana 12 pozwoli Ci być w centrum wydarzeń, a jednocześnie cieszyć się spokojem we własnym apartamencie kilka chwil później. Mokotów od lat pozostaje jedną z najbardziej pożądanych dzielnic Warszawy – łączy bliskość centrum z atmosferą zielonych ulic i parków. Teraz możesz zamieszkać właśnie tutaj.

Poranki pełne światła

Wyobraź sobie, że budzisz się o poranku, a słońce łagodnie zagląda do Twojej sypialni. Duże przeszklenia w apartamentach Orkana 12 wypełniają wnętrza światłem i otwierają je na otaczającą naturę. W leniwe dni możesz obserwować taniec promieni na podłodze, a jeśli zechcesz – wyjść na taras lub do prywatnego ogrodu. W upalne dni o Twój komfort zadbają pompy ciepła z systemem chłodzenia. Dzięki technologii inteligentnego domu możesz cieszyć się luksusem nowoczesnych rozwiązań i bliskością natury jednocześnie.

Najwyższy standard – tutaj to norma

Orkana 12 to dzieło jednego z wiodących warszawskich deweloperów – APM Development. Marka od lat doceniana jest za rzetelność, profesjonalizm i jakość realizowanych inwestycji. Każdy apartament w Orkana 12 został zaprojektowany z wyjątkową dbałością o detal. Przestronne salony z otwartymi kuchniami, ustawne sypialnie, komfortowe łazienki i funkcjonalne przestrzenie garderobiane – wszystko to stanowi tu oczywisty standard.

Przyjdź. Zobacz. Zakochaj się

Apartamenty Orkana 12 są gotowe do zamieszkania. Odwiedź je i przekonaj się o ich wyjątkowości. Dzięki dogodnej lokalizacji dotrzesz tu w mniej więcej 20 minut z centrum miasta lub lotniska, a do biurowego Mordoru – w niespełna 10. Zarezerwuj chwilę na wizytę – prawdopodobnie już po niej zaczniesz planować, jak urządzić swoje nowe miejsce na ziemi.

