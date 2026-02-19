Kim jest Henryk z „Sanatorium miłości 8”?

Henryk przez niemal cztery dekady pracował jako operator obrabiarek CNC, produkując m.in. elementy do czołgów. Wkrótce przejdzie na emeryturę, obecnie dorabia jako „złota rączka”. Zawodowo był zawsze solidny i konkretny, prywatnie jednak jego życie uczuciowe nie wyglądało tak, jak sobie wymarzył. Był dwukrotnie żonaty, choć - jak sam przyznaje - małżeństwo nigdy nie było jego wielkim marzeniem. Z pierwszą żoną do dziś utrzymuje dobre relacje. Drugie małżeństwo wiązało się z życiem między Polską a Teneryfą i wieloma podróżami. Po rozstaniu przeszedł poważny kryzys i zmagał się z depresją przez kilka miesięcy. Po najtrudniejszym okresie w życiu Henryk postanowił zawalczyć o siebie. Schudł 27 kilogramów, zaczął inwestować w rozwój osobisty i zadbał o zdrowie. Dziś regularnie pływa, jeździ na rowerze i uwielbia tańczyć. Jest temperamentny, otwarty i nie boi się mówić wprost o swoich potrzebach. Podkreśla, że jest romantykiem. Lubi atmosferę świec, muzyki i wspólnych chwil tylko we dwoje. Flirtowanie sprawia mu przyjemność, a znajomi określają go mianem podrywacza. Jednocześnie przyznaje, że nigdy nie przeżył prawdziwego zakochania. Być może „Sanatorium miłości 8” stanie się dla niego przełomem.

Grażynka z "Sanatorium miłości" jest zaręczona!

O czym jest „Sanatorium miłości 8”?

„Sanatorium miłości 8” to ósma odsłona jednego z najpopularniejszych programów rozrywkowo-obyczajowych TVP1, który od lat udowadnia, że miłość nie zna metryki. Format skierowany jest do seniorów gotowych na drugą szansę – po rozwodzie, po stracie partnera lub po latach samotności. Uczestnicy spotykają się w uzdrowisku, gdzie przez kilka tygodni wspólnie mieszkają, poznają się i biorą udział w randkach, wyjazdach oraz zadaniach integracyjnych. Każdy odcinek „Sanatorium miłości 8” przynosi nowe emocje: pierwsze zauroczenia, niepewność, zazdrość, ale też szczere rozmowy o przeszłości i marzeniach na przyszłość. Program pokazuje autentyczne historie ludzi, którzy - mimo życiowych doświadczeń - wciąż wierzą w bliskość. Widzowie obserwują rodzące się relacje, przyjaźnie i konflikty, a także osobiste przemiany bohaterów. To nie tylko romantyczne reality show, ale też opowieść o odwadze, by znów otworzyć serce.

Kto prowadzi „Sanatorium miłości”?

Gospodynią „Sanatorium miłości 8” jest Marta Manowska, która od pierwszej edycji pozostaje twarzą formatu. Dziennikarka i prezenterka towarzyszy uczestnikom w kluczowych momentach - od pierwszych spotkań i randek, przez emocjonalne rozmowy, aż po finałowe decyzje. Jej rola nie ogranicza się do zapowiadania kolejnych zadań. Marta Manowska pełni funkcję powierniczki i mediatorki, wspierając bohaterów w chwilach zwątpienia. Dzięki empatii i doświadczeniu potrafi stworzyć atmosferę bezpieczeństwa, w której uczestnicy „Sanatorium miłości 8” otwierają się przed kamerami. Widzowie cenią ją za naturalność i autentyczność, a jej obecność stała się jednym z filarów sukcesu programu. To właśnie pod jej czujnym okiem rodzą się relacje, które często wychodzą poza telewizyjny ekran.

Kiedy nowe odcinki „Sanatorium miłości 8”?

Premiera „Sanatorium miłości 8” zaplanowana została na 8 marca. Nowe odcinki emitowane będą w TVP1 w wieczornym paśmie - w każdą niedzielę o godzinie 21:25. Program będzie można oglądać również online w serwisie TVP VOD, gdzie dostępne są poprzednie sezony.

Dlaczego Henryk może wzbudzić emocje?

Henryk to uczestnik, który nie boi się mówić o depresji, rozczarowaniach i braku prawdziwego zakochania. Jego szczerość, romantyczne usposobienie i bezpośredniość mogą sprawić, że stanie się jedną z najbardziej wyrazistych postaci „Sanatorium miłości 8”. Widzowie z pewnością będą ciekawi, czy tym razem jego serce naprawdę zabije mocniej.