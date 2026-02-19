Kim jest Bożena z „Sanatorium miłości 8”?

Bożena jest wdową, mamą i babcią. Z mężem spędziła 36 lat życia. Jak sama przyznaje, był człowiekiem cichym i powściągliwym, a ich relacja opierała się bardziej na stabilności niż na emocjonalnych uniesieniach. Dziś marzy o zupełnie innym partnerze - otwartym, rozmownym i pełnym energii. Z wykształcenia jest technikiem odzieżowym, jednak przez większość życia zawodowego związana była z handlem. Przez ponad trzy dekady prowadziła własną działalność gospodarczą, w tym przez 20 lat zarządzała trzema sklepami w strukturach franczyzowych i pełniła funkcję dyrektorki oddziału. Intensywna praca i stres odbiły się jednak na jej zdrowiu. W wyniku przemęczenia i silnego stresu Bożena zachorowała na nowotwór. W trakcie leczenia przeszła także zawał serca, a jej firma - budowana przez lata - przestała istnieć. Niedługo później zmarł jej mąż. To był czas ogromnych strat i życiowych przewartościowań.

Po okresie rekonwalescencji Bożena postanowiła jednak zawalczyć o siebie. Ukończyła szkołę coachingu oraz kursy z zakresu radykalnego wybaczania i totalnej biologii. Dziś współpracuje z fundacją, w której prowadzi warsztaty i sesje wsparcia dla osób w kryzysie. Interesuje się rozwojem osobistym, muzykoterapią, jogą i tańcem. Jest empatyczna, otwarta i pełna ciepła. Marzy o romantycznych randkach i relacji, w której będzie czuła się zauważona. Przyznaje, że dawno nie była zaproszona na prawdziwą randkę. Być może „Sanatorium miłości 8” to miejsce, gdzie wszystko się zmieni.

O czym jest „Sanatorium miłości 8”?

„Sanatorium miłości 8” to ósma odsłona jednego z najbardziej rozpoznawalnych programów obyczajowych Telewizji Polskiej, który od lat przełamuje stereotypy dotyczące miłości w dojrzałym wieku. Format skupia się na seniorach z różnych części kraju, którzy - mimo trudnych doświadczeń, rozwodów czy utraty partnera - nie przestali wierzyć, że mogą jeszcze raz stworzyć szczęśliwy związek. Program pokazuje ich codzienność w uzdrowisku, gdzie wspólnie mieszkają, poznają się i stopniowo budują relacje. W „Sanatorium miłości 8” nie chodzi wyłącznie o randki.

To także opowieść o emocjonalnych przemianach, odwadze w mówieniu o swoich potrzebach oraz konfrontacji z przeszłością. Uczestnicy biorą udział w zadaniach integracyjnych, wyjazdach i spotkaniach, które mają pomóc im przełamać nieśmiałość i otworzyć się na drugiego człowieka. Widzowie obserwują pierwsze zauroczenia, ale także trudne rozmowy i momenty zwątpienia. Autentyczność bohaterów sprawia, że „Sanatorium miłości 8” co roku budzi ogromne emocje i jest szeroko komentowane w mediach społecznościowych. Program stał się fenomenem, ponieważ pokazuje, że uczucie nie ma daty ważności. Historie uczestników inspirują widzów i często udowadniają, że nawet po życiowych tragediach można znaleźć w sobie siłę, by zacząć od nowa.

Kto prowadzi „Sanatorium miłości 8”?

Gospodynią „Sanatorium miłości 8” jest Marta Manowska, która od pierwszej edycji pozostaje twarzą programu i jednym z jego największych atutów. Dziennikarka znana jest z empatii i umiejętności prowadzenia szczerych, poruszających rozmów. Jej rola nie ogranicza się do zapowiadania kolejnych zadań czy randek - dla wielu uczestników staje się powierniczką i wsparciem w najtrudniejszych chwilach.

Marta Manowska potrafi stworzyć atmosferę bezpieczeństwa, w której bohaterowie chętnie dzielą się swoimi historiami, także tymi najbardziej bolesnymi. Widzowie cenią ją za naturalność, takt i wyczucie emocji. To właśnie dzięki jej obecności „Sanatorium miłości 8” zachowuje równowagę między rozrywką a autentycznym, poruszającym przekazem.

Kiedy premiera i gdzie oglądać „Sanatorium miłości 8”?

Premiera „Sanatorium miłości 8” została zaplanowana na 8 marca, co nadaje nowemu sezonowi symbolicznego charakteru. Start programu w tym terminie podkreśla, że to opowieść o uczuciach, relacjach i nowym początku. Nowe odcinki emitowane będą w TVP1 w stałym paśmie wieczornym - co niedzielę, o godzinie 21:25, co pozwala widzom regularnie śledzić losy uczestników. Program można oglądać także online w serwisie TVP VOD, gdzie dostępne są zarówno aktualne epizody, jak i poprzednie sezony „Sanatorium miłości”. Każda edycja przyciąga przed telewizory miliony widzów, a dyskusje o bohaterach szybko przenoszą się do internetu. Wszystko wskazuje na to, że „Sanatorium miłości 8” ponownie stanie się jednym z najgłośniejszych formatów wiosennej ramówki TVP.