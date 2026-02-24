Nowy Marysin – zieleń, spokój i rodzinny komfort w sercu Wawra

Przestrzeń dopasowana do Ciebie

Szukasz pierwszego mieszkania dla siebie? A może potrzebujesz większej przestrzeni dla rodziny? Nowy Marysin to inwestycja zaprojektowana z myślą o różnych etapach życia. Single docenią kompaktowe kawalerki, pary – funkcjonalne mieszkania dwupokojowe, a rodziny wybiorą przestronne trzypokojowe lub czteropokojowe apartamenty. Każdy lokal został zaplanowany przez doświadczonych architektów, którzy połączyli funkcjonalność z estetyką i wygodą codziennego użytkowania. Przestronne strefy dzienne z aneksem kuchennym sprzyjają wspólnemu spędzaniu czasu, a ciche sypialnie pozwalają odpocząć po długim dniu. Praktyczne garderoby i schowki w holach zapewnią miejsce na wszystko, co chcesz mieć pod ręką – i to, co wolisz schować.

Codzienność w otoczeniu natury

Nowy Marysin to miejsce zanurzone w zieleni i spokoju. Wybierz się na spacer do pobliskiej Olszynki Grochowskiej, odwiedź rezerwat im. Jana Sobieskiego albo odkryj tajemniczy Las Matki Mojej – wszystko to znajduje się w zasięgu krótkiego spaceru. Lubisz weekendowe wyjazdy za miasto? Doskonała lokalizacja inwestycji pozwala szybko opuścić Warszawę – wystarczy wjechać na Trasę Siekierkowską lub Trakt Lubelski albo wsiąść do SKM-ki. A jeśli codziennie dojeżdżasz do centrum – nie potrzebujesz samochodu. Przystanek autobusowy znajduje się tuż obok Twojego nowego domu.

i Autor: Nowy Marysin / Materiały prasowe

Wygoda każdego dnia

Zamieszkaj w miejscu, które łączy spokój z wygodą. W Nowym Marysinie poczujesz komfort życia w zielonym otoczeniu, mając jednocześnie na wyciągnięcie ręki miejskie udogodnienia. Bezpieczeństwo zapewniają całodobowa ochrona i monitoring, a do centrum Wawra z licznymi sklepami i punktami usługowymi dojdziesz spacerem. Rodzice docenią bliskość szkół i przedszkoli – koniec z porannym staniem w korkach.

Cisza, spokój i sąsiedzi tacy jak Ty

Nowy Marysin to miejsce stworzone dla ludzi, którzy cenią naturę, harmonię i sąsiedzkie relacje. Wejdź na stronę marysin7.apm-development.com.pl i odkryj, dlaczego tak wielu mieszkańców Wawra wybrało właśnie to miejsce na swój dom.

Materiał sponsorowany