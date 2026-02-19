Kim jest Henryk z „Sanatorium miłości 8”?

Henryk od urodzenia mieszka w Żychlinie. Przez cztery dekady był w małżeństwie, z którego ma dwie dorosłe córki oraz czworo wnucząt. To właśnie rodzina jest dla niego najważniejsza i stanowi największe wsparcie w życiu. Choć przez lata tworzył szczęśliwy związek, relacja z żoną z czasem wygasła. Rozstanie było dla niego trudnym doświadczeniem i - jak przyznaje - nie do końca się z nim pogodził. Mimo to wierzy, że serce potrafi jeszcze zabić mocniej. Henryk ma wykształcenie gastronomiczne i całe życie zawodowe związał z branżą. Przez 25 lat pracował jako kelner, a kolejne 15 jako kucharz. Zapewnia, że nową partnerkę będzie rozpieszczał kulinarnie. Twierdzi, że kobieta u jego boku nie zazna głodu - nie tylko tego dosłownego, ale również emocjonalnego. Jest towarzyski, uwielbia tańczyć i podkreśla, że świetnie prowadzi partnerkę na parkiecie. Chętnie spotyka się z przyjaciółmi, bierze udział w wycieczkach i nie stroni od śpiewania. Sam o sobie mówi, że jest pedantyczny, troskliwy i raczej ostrożny w podejmowaniu decyzji.

O czym jest „Sanatorium miłości 8”?

„Sanatorium miłości 8” to kolejna odsłona hitowego programu TVP1, w którym seniorzy szukają drugiej szansy na miłość. Uczestnicy spotykają się w malowniczym uzdrowisku, gdzie przez kilka tygodni biorą udział w randkach, zadaniach integracyjnych, wspólnych wyjazdach i rozmowach, które często prowadzą do bardzo osobistych wyznań. Program pokazuje, że uczucie nie ma daty ważności. Bohaterowie mierzą się nie tylko z tremą przed pierwszą randką, ale też z bagażem doświadczeń: rozwodami, stratą partnera czy samotnością po wielu latach małżeństwa. Widzowie śledzą ich relacje, przyjaźnie i konflikty, a także momenty wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. „Sanatorium miłości” to nie tylko romantyczne historie, ale także opowieść o odwadze, by po raz kolejny otworzyć serce.

Kto prowadzi „Sanatorium miłości”?

Prowadzącą „Sanatorium miłości 8” jest Marta Manowska. To ona towarzyszy uczestnikom w najważniejszych momentach, wspiera ich w emocjonalnych decyzjach i pomaga przejść przez kolejne etapy relacji.

Kiedy premiera i nowe odcinki „Sanatorium miłości 8”?

Premiera „Sanatorium miłości 8” została zaplanowana na 8 marca. To właśnie wtedy widzowie po raz pierwszy poznają nowych uczestników i zobaczą, kto zdecyduje się zawalczyć o uczucie przed kamerami. Nowe odcinki programu emitowane będą w TVP1 w stałym paśmie wieczornym - w każdą niedzielę o godzinie 21:25. Każdy epizod to kolejne randki, zadania i emocjonalne rozmowy, które stopniowo zbliżają uczestników do siebie - lub wystawiają ich relacje na próbę. „Sanatorium miłości 8” będzie można oglądać również online w serwisie TVP VOD, gdzie dostępne są także poprzednie sezony programu.