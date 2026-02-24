Augustówka Residence – komfort, zieleń i technologia w centrum miasta

A kiedy przychodzi czas odebrać dzieci ze szkoły – wsiadasz do swojego elektrycznego samochodu, który czeka w podziemnym garażu, w pełni naładowany. Tak wygląda codzienność w Augustówka Residence – nowej inwestycji APM Development łączącej komfort, technologię i bliskość natury.

Oaza natury w miejskiej dżungli

Augustówka Residence to kameralne osiedle, idealne dla tych, którzy pragną wytchnienia od zgiełku, ale chcą pozostać blisko centrum Warszawy. Projekt został stworzony z myślą o harmonii między człowiekiem a przyrodą – zarówno pod względem estetyki, jak i ekologicznych rozwiązań. Dzięki panelom fotowoltaicznym energia odnawialna wykorzystywana jest do oświetlania części wspólnych, co obniża rachunki za prąd. Wentylacja mechaniczna z filtrami powietrza zapewnia czyste powietrze w każdym mieszkaniu, niezależnie od miejskiego smogu. W garażu podziemnym znajdują się miejsca z możliwością ładowania samochodów elektrycznych, a cała inwestycja została zaprojektowana z poszanowaniem środowiska. Augustówka Residence to połączenie natury, nowoczesności i troski o przyszłość planety.

i Autor: Augustówka Residence/ Materiały prasowe

Nowoczesne technologie na wyciągnięcie ręki

To miejsce, które idzie z duchem czasu. W dobie pracy zdalnej mieszkańcy mogą korzystać z Residents’ Lounge – eleganckiej przestrzeni do pracy i spotkań sąsiedzkich. Dostęp do WiFi obejmuje strefy wspólne, a w ogrodzie czy przy siłowni zewnętrznej można naładować telefon na specjalnych ławkach z portami USB. Nowoczesny system kontroli dostępu umożliwia otwieranie bram, furtek, a nawet windy za pomocą smartfona. Każde mieszkanie przygotowano do obsługi inteligentnego systemu zarządzania domem – wszystko, czego potrzebujesz, masz dosłownie w zasięgu jednego kliknięcia.

Miasto 15-minutowe – tu to możliwe

Z Augustówka Residence wszędzie masz blisko. W kilka minut spacerem dojdziesz nad Jeziorko Czerniakowskie, gdzie możesz posłuchać śpiewu ptaków i poczuć bliskość natury. W pobliżu znajdują się kluby sportowe, korty tenisowe i stajnie z końmi – idealne dla aktywnych. Rodziny docenią bliskość szkół i przedszkoli (10 minut pieszo), a na większe zakupy wystarczy krótka, pięciominutowa podróż do centrum handlowego Sadyba Best Mall.

i Autor: Augustówka Residence/ Materiały prasowe

Kontynuacja sprawdzonej idei

Augustówka Residence to naturalna kontynuacja sukcesu inwestycji Rubikon Residence, która zdobyła uznanie mieszkańców Siekierek za swoją kameralność i ponadczasowy styl. Nowy projekt APM Development idzie o krok dalej – do niskiej zabudowy i modernistycznej architektury dodaje inteligentne technologie i rozwiązania, które jeszcze niedawno wydawały się futurystyczne.

Jedno kliknięcie do nowego życia

Odwiedź stronę augustowka.apm-development.com.pl, aby poznać inwestycję z każdej strony. Zobacz wizualizacje, sprawdź plany mieszkań i przekonaj się, że życie w harmonii z naturą i nowoczesnością jest dziś w zasięgu Twojej ręki.

Materiał sponsorowany