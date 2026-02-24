Augustówka Residence – komfort, zieleń i technologia w centrum miasta

A kiedy przychodzi czas odebrać dzieci ze szkoły – wsiadasz do swojego elektrycznego samochodu, który czeka w podziemnym garażu, w pełni naładowany. Tak wygląda codzienność w Augustówka Residence – nowej inwestycji APM Development łączącej komfort, technologię i bliskość natury.
Oaza natury w miejskiej dżungli
Augustówka Residence to kameralne osiedle, idealne dla tych, którzy pragną wytchnienia od zgiełku, ale chcą pozostać blisko centrum Warszawy. Projekt został stworzony z myślą o harmonii między człowiekiem a przyrodą – zarówno pod względem estetyki, jak i ekologicznych rozwiązań. Dzięki panelom fotowoltaicznym energia odnawialna wykorzystywana jest do oświetlania części wspólnych, co obniża rachunki za prąd. Wentylacja mechaniczna z filtrami powietrza zapewnia czyste powietrze w każdym mieszkaniu, niezależnie od miejskiego smogu. W garażu podziemnym znajdują się miejsca z możliwością ładowania samochodów elektrycznych, a cała inwestycja została zaprojektowana z poszanowaniem środowiska. Augustówka Residence to połączenie natury, nowoczesności i troski o przyszłość planety.
Nowoczesne technologie na wyciągnięcie ręki
To miejsce, które idzie z duchem czasu. W dobie pracy zdalnej mieszkańcy mogą korzystać z Residents’ Lounge – eleganckiej przestrzeni do pracy i spotkań sąsiedzkich. Dostęp do WiFi obejmuje strefy wspólne, a w ogrodzie czy przy siłowni zewnętrznej można naładować telefon na specjalnych ławkach z portami USB. Nowoczesny system kontroli dostępu umożliwia otwieranie bram, furtek, a nawet windy za pomocą smartfona. Każde mieszkanie przygotowano do obsługi inteligentnego systemu zarządzania domem – wszystko, czego potrzebujesz, masz dosłownie w zasięgu jednego kliknięcia.
Miasto 15-minutowe – tu to możliwe
Z Augustówka Residence wszędzie masz blisko. W kilka minut spacerem dojdziesz nad Jeziorko Czerniakowskie, gdzie możesz posłuchać śpiewu ptaków i poczuć bliskość natury. W pobliżu znajdują się kluby sportowe, korty tenisowe i stajnie z końmi – idealne dla aktywnych. Rodziny docenią bliskość szkół i przedszkoli (10 minut pieszo), a na większe zakupy wystarczy krótka, pięciominutowa podróż do centrum handlowego Sadyba Best Mall.
Kontynuacja sprawdzonej idei
Augustówka Residence to naturalna kontynuacja sukcesu inwestycji Rubikon Residence, która zdobyła uznanie mieszkańców Siekierek za swoją kameralność i ponadczasowy styl. Nowy projekt APM Development idzie o krok dalej – do niskiej zabudowy i modernistycznej architektury dodaje inteligentne technologie i rozwiązania, które jeszcze niedawno wydawały się futurystyczne.
Jedno kliknięcie do nowego życia
Odwiedź stronę augustowka.apm-development.com.pl, aby poznać inwestycję z każdej strony. Zobacz wizualizacje, sprawdź plany mieszkań i przekonaj się, że życie w harmonii z naturą i nowoczesnością jest dziś w zasięgu Twojej ręki.
Materiał sponsorowany