"Rycerz Siedmiu Królestw". Oto obsada 2. sezonu. Tłumaczymy, kim są nowi bohaterowie

"Rycerz Siedmiu Królestw" - obsada drugiego sezonu powiększyła się o trzy nazwiska. To oni zagrają lady Rohanne Webber, ser Eustace'a Osgreya i ser Bennisa od Brązowej Tarczy.

"Rycerz Siedmiu Królestw" - kim są nowi bohaterowie?

Z uwagi na fakt, że nowelki o Dunku (Peter Claffey) i Jaju (Dexter Sol Ansell) autorstwa George'a R. R. Martina działają na zasadzie quasi antologii, większości bohaterów z pierwszego sezonu "Rycerza Siedmiu Królestw" już nie zobaczymy (a przynajmniej nie w dwóch kolejnych odsłonach). Pożegnaliśmy zatem Maekara Targaryena, Lyonela Baratheona i ser Raymuna Fossowaya, witamy zaś nowych bohaterów.

Drugi sezon "Rycerza Siedmiu Królestw" adaptuje drugie z opowiadań, zatytułowane "Zaprzysiężony miecz". Akcja rozgrywa się na ok. 1,5 roku po wydarzeniach z poprzednika. Dunk i Jajo mają już za sobą wycieczkę do Dorne (którą mamy zobaczyć w nowych odcinkach) i Starego Miasta (której z kolei nie zobaczymy, a szkoda, bo ujrzelibyśmy Aemona Targaryena). Teraz zaś przybywają do Reach, gdzie zaciągnęli się na służbę u niejakiego ser Osgreya - starego rycerza na włościach, którzy przepełniony jest smutkiem i nostalgią za minioną chwałą swego rodu. Opłakuje też synów, którzy zginęli walcząc za króla oraz córkę, którą zabiła wielka wiosenna zaraza (podobnie jak króla Daerona II i obu synów nieodżałowanego księcia Baelora - Valarra i Matarysa).

Z uwagi na swą melancholię ser Osgrey zwany jest przez służbę "Ser Bezużytecznym", a już zwłaszcza przez ser Bennisa od Brązowej Tarczy - chytrego, niesympatycznego i bynajmniej nie honorowego rycerza, którzy nota bene kumplował się kiedyś z ser Arlanem (Danny Webb). Kłótliwość ser Bennisa i kłamstwa ser Osgreya doprowadzą do sąsiedzkiego sporu z Panią Zimnej Fosy - lady Rohanne Webber. Sporu, w który zamieszani zostaną oczywiście Dunk i Jajo.

"Rycerz Siedmiu Królestw" - obsada 2. sezonu

HBO właśnie ogłosiło, kto wcieli się w trójkę nowych, kluczowych bohaterów:

Lucy Boynton jako lady Rohanne Webber,

Babou Ceesay jako ser Bennis od Brązowej Tarczy,

Peter Mullan jako ser Eustace Osgrey.

W ramach ciekawostki nadmienię, że lata później lady Rohanne wyszła za mąż za lorda Casterly Rock i jest babcią znanego nam z "Gry o tron" Tywina Lannistera. Showrunner "Rycerza Siedmiu Królestw", Ira Parker, bardzo chwali obsadę drugiego sezonu:

Pracujemy nad "Zaprzysiężonym mieczem", pod wieloma względami moją ulubioną nowelką, z Rohanne Webber, czyli Czerwoną Wdową, ser Bennisem i ser Eustace'em. Nie mogę zdradzić zbyt wiele, ale mamy troje ABSOLUTNIE GENIALNYCH aktorów, którzy wcielają się w te role. Jestem podekscytowany. Obecnie montujemy niektóre sceny, a reżyserzy oglądają ich fragmenty, więc miło jest widzieć, jak [drugi sezon] powoli nabiera kształtów - przyznał. [za: The A.V. Club]

"Rycerz Siedmiu Królestw" - kiedy 2. sezon? Nowe odcinki dość szybko trafią do HBO

Zdjęcia do drugiego sezonu "Rycerza Siedmiu Królestw" właśnie trwają, a ekipa ma zawitać m.in. do Hiszpanii. Na szczęście na nowe odcinki nie przyjdzie nam czekać zbyt długo, bo premierę w HBO Max zapowiedziano na 2027 rok. Tymczasem jeszcze tego lata czeka nas trzeci sezon "Rodu smoka" (który zapowiada się zaskakująco dobrze) oraz sztuka teatralna "Obłąkany król".