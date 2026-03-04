Polacy zaczynają Indian Wells. Na horyzoncie możliwy pojedynek z legendą

Spis treści
Pięcioosobowa grupa polskich tenisistów, z Igą Świątek i Hubertem Hurkaczem na czele, startuje w kalifornijskim klasyku. Wiceliderka rankingu WTA wchodzi do gry od drugiej rundy, podczas gdy reszta kadry musi walczyć od początku. Warto śledzić, kiedy biało-czerwoni wyjdą na korty i kto ma szansę skrzyżować rakiety z legendarnym Novakiem Djokoviciem.
Impreza w Indian Wells, często określana mianem piątego Wielkiego Szlema, była już szczęśliwa dla Igi Świątek, która wygrywała tu w 2022 i 2024 roku. Poprzednia edycja przyniosła zaskakujące rozstrzygnięcia, gdy tytuły zgarnęli Mirra Andriejewa i Jack Draper. Raszynianka zaczyna od drugiej rundy, a pozostali Polacy od pierwszej. Przeciwniczką Magdaleny Fręch będzie Storm Hunter, a ewentualna wygrana da Łodziance mecz z rozstawioną Belindą Bencic. Z kolei Magda Linette zmierzy się z Ashlyn Krueger.
Ciekawie wygląda sytuacja u panów, gdzie Kamil Majchrzak trafił na dysponującego potężnym podaniem Giovanniego Mpetshi Perricarda. Zwycięstwo nad Francuzem otworzy mu drogę do wymarzonego pojedynku z Novakiem Djokoviciem (nr 3). Hubert Hurkacz na otwarcie zagra z Amerykaninem Aleksandarem Kovacevicem. W kolejnej fazie czekać może Corentin Moutet, a w trzeciej rundzie potencjalnie Djoković lub jego pogromca.
Mecze Polaków w Indian Wells
1. runda
czwartek 5 marca
- Magdalena Fręch - Storm Hunter
- Magda Linette - Ashlyn Krueger
- Hubert Hurkacz - Aleksandar Kovacevic
- Kamil Majchrzak - Giovanni Mpetshi Perricard
2. runda
sobota 7 marca
- Iga Świątek - Kayla Day lub Francesca Jones