Polacy zaczynają Indian Wells. Na horyzoncie możliwy pojedynek z legendą

Michał Chojecki
2026-03-04 14:35

Pięcioro reprezentantów Polski wystąpi w prestiżowym turnieju w Indian Wells. Iga Świątek ma wolny los w pierwszej fazie, ale Magda Linette, Magdalena Fręch, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak rozpoczynają walkę od razu. Sprawdź, kiedy grają nasi tenisiści.

Hubert Hurkacz

i

Autor: Rick Rycroft/ Associated Press

Pięcioosobowa grupa polskich tenisistów, z Igą Świątek i Hubertem Hurkaczem na czele, startuje w kalifornijskim klasyku. Wiceliderka rankingu WTA wchodzi do gry od drugiej rundy, podczas gdy reszta kadry musi walczyć od początku. Warto śledzić, kiedy biało-czerwoni wyjdą na korty i kto ma szansę skrzyżować rakiety z legendarnym Novakiem Djokoviciem.

Impreza w Indian Wells, często określana mianem piątego Wielkiego Szlema, była już szczęśliwa dla Igi Świątek, która wygrywała tu w 2022 i 2024 roku. Poprzednia edycja przyniosła zaskakujące rozstrzygnięcia, gdy tytuły zgarnęli Mirra Andriejewa i Jack Draper. Raszynianka zaczyna od drugiej rundy, a pozostali Polacy od pierwszej. Przeciwniczką Magdaleny Fręch będzie Storm Hunter, a ewentualna wygrana da Łodziance mecz z rozstawioną Belindą Bencic. Z kolei Magda Linette zmierzy się z Ashlyn Krueger.

Ciekawie wygląda sytuacja u panów, gdzie Kamil Majchrzak trafił na dysponującego potężnym podaniem Giovanniego Mpetshi Perricarda. Zwycięstwo nad Francuzem otworzy mu drogę do wymarzonego pojedynku z Novakiem Djokoviciem (nr 3). Hubert Hurkacz na otwarcie zagra z Amerykaninem Aleksandarem Kovacevicem. W kolejnej fazie czekać może Corentin Moutet, a w trzeciej rundzie potencjalnie Djoković lub jego pogromca.

Mecze Polaków w Indian Wells

1. runda

czwartek 5 marca

  • Magdalena Fręch - Storm Hunter
  • Magda Linette - Ashlyn Krueger
  • Hubert Hurkacz - Aleksandar Kovacevic
  • Kamil Majchrzak - Giovanni Mpetshi Perricard

2. runda

sobota 7 marca

  • Iga Świątek - Kayla Day lub Francesca Jones
