Na dobre i na złe: Maks Beger rusza do walki o serce Glorii. To wyznanie zmieni wszystko

Emisja 983. odcinka "Na dobre i na złe". Kiedy oglądać losy lekarzy z Leśnej Góry?

Widzowie zobaczą ten przełomowy moment w środę, 4 marca 2026 roku, o godzinie 20.55 na antenie TVP2. Dla Maksa Begera będzie to czas ostatecznej próby. Mężczyzna zda sobie sprawę, że jego serce bije tylko dla Glorii i jeśli nie wyeliminuje konkurenta, straci ją bezpowrotnie.

Relacja tej dwójki z Leśnej Góry od dawna przypomina emocjonalny rollercoaster, choć ostatnio znów zbliżyli się do siebie. To właśnie Krasucka, jako jedyna, pokładała nadzieję w Maksie, wierząc, że uratuje placówkę przed bankructwem. Jej wsparcie sprawiło, że lekarz przeszedł widoczną metamorfozę. Choć na co dzień Beger wciąż bywa trudny we współpracy i przejawia zachowania seksistowskie, mszcząc się na kobietach, w relacji z Glorią pokazuje zupełnie inną twarz.

Konflikt w "Na dobre i na złe". Beger przegrywa starcie z nowym ordynatorem

Sytuacja skomplikuje się w 983. odcinku, gdy na horyzoncie pojawi się doktor Zawada. Nowy szef kardiochirurgii natychmiast zainteresuje się Glorią, proponując jej asystę przy skomplikowanym zabiegu. Chodzi o pionierską operację nastolatki, wymagającą plastyki mięśnia sercowego oraz rekonstrukcji przegrody. Krasucka bez wahania przyjmie to wyzwanie. Sprzeciw dyrektora szpitala nie zrobi na Zawadzie najmniejszego wrażenia. Zdesperowany Maks spróbuje wpłynąć na Glorię, by powstrzymała nowego przełożonego, ale ponownie poniesie porażkę.

Zazdrość o Glorię w "Na dobre i na złe". Maks obserwuje rodzące się uczucie

Kolejnego dnia Beger, nie mając innego wyjścia, dołączy do zespołu operacyjnego Zawady. Podczas zabiegu z niepokojem odnotuje, jak wielka zżyłość łączy już nowego ordynatora z Krasucką. Kamil, doskonale świadomy dawnej relacji Maksa z lekarką, zacznie ostentacyjnie chwalić się swoją bliskością z Glorią w obecności rywala.

Marcin Molenda kpi z Maksa. Celna uwaga w stronę zazdrosnego lekarza

Miarka przebierze się wieczorem, gdy w 983. odcinku Kamil odwiezie Glorię pod sam dom. Obserwujący to Maks znajdzie się na skraju wybuchu furii. Jego stan błyskawicznie oceni Marcin Molenda (Filip Bobek), który nie powstrzyma się od złośliwego komentarza pod adresem zakochanego medyka.

„Wygląda na to, że ktoś zjadł twoją owsiankę i śpi w twoim łóżeczku...”

Finał odcinka 983. "Na dobre i na złe". Decydujące wyznanie Begera

W finałowej scenie odcinka Maks postanowi postawić wszystko na jedną kartę. Uda się do mieszkania Glorii, gotowy walczyć o to uczucie. Nie pozwoli, by Zawada odebrał mu kobietę, którą kocha.

