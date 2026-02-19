"Gra o tron" z kolejnym prequelem. Zobaczymy m.in. młodego Neda Starka

Okazuje się, że w tym roku aż trzykrotnie wrócimy do krainy Westeros. Lada dzień ujrzymy finał szeroko chwalonego "Rycerza Siedmiu Królestw", w czerwcu Czarni i Zieloni znów skoczą sobie do gardeł w trzecim sezonie "Rodu smoka", a latem przeniesiemy się do czasów schyłku panowania dynastii Targaryenów za sprawą sztuki teatralnej "Gra o tron: Obłąkany Król" (ang. "Game of Thrones: The Mad King"). Wyjaśniamy, czego dotyczyć będzie fabuła, kiedy odbędzie się premiera, gdzie obejrzeć sztukę oraz przede wszystkim - jakich znanych nam bohaterów przyjdzie nam spotkać (a będzie ich wielu!).

Gwiazdor "Crossa" był w Polsce. Opowiedział nam o wizycie i 2. sezonie kryminału | WYWIAD

"Gra o tron: Obłąkany król" zmierza na deski teatru

Choć o sztuce adaptującej wydarzenia sprzed "Gry o tron" mówiło się od lat, miłośnicy pióra George'a R. R. Martina stracili już nadzieję. Do wczoraj. W mediach gruchnęła wiadomość, że sztuka teatralna zatytułowana "Gra o tron: Obłąkany król" zmierza na deski Royal Shakespeare Theatre w Stratford-upon-Avon w Anglii. Za scenariusz odpowiada Duncan Macmillan, a reżyserią zajmie się Dominic Cooke.

"Gra o tron: Obłąkany król" - o czym opowie trzeci prequel "Gry o tron"?

Z każdym kolejnym prequelem coraz bardziej zbliżamy się do czasu akcji "Gry o tron". Fabuła "Rodu smoka" rozpoczęła się bowiem na ok. 180 lat przed tym, jak Robert Baratheon (Mark Addy) zawitał do Winterfell, by wyznaczyć Neda Starka (Sean Bean) na swego namiestnika, a wydarzenia przedstawione w "Rycerzu Siedmiu Królestw" to z kolei ok. 90 lat przed akcją serialu matki. "Obłąkany król" skupi się zaś na słynnym turnieju w Harrenhal, który odbył się kilkanaście lat przed startem "Gry o tron" i stanowił swoiste preludium do Rebelii Roberta. W oficjalnym opisie sztuki czytamy:

Po długiej zimie następuje odwilż i po raz pierwszy od lat wszystkie wielkie rody spotykają się na turnieju, który ma okazać się największym w historii. To jak nowy świt, pełen nadziei i możliwości. Ale turnieje zawsze mają mroczniejszy cel. W przeddzień turnieju rycerskiego, na wystawnym bankiecie, spotykają się kochankowie, a biesiadnicy spekulują, kto stanie w szranki. Jednak w cieniu, pośród narastającego niepokoju wywołanego krwawymi poczynaniami bezlitosnego Obłąkanego Króla, dysydenci z jego najbliższego otoczenia z niepokojem snują zdradziecką intrygę. A w oddali rozbrzmiewają bębny bitewne. Więzy rodzinne, starożytne przepowiednie i święta linia sukcesji zostaną wystawione na próbę w niebezpiecznej kampanii o władzę. Kto przetrwa? Kto zwycięży? [za: BBC].

"Gra o tron: Obłąkany król" - objaśniamy fabułę [spoilery z książek]

A teraz konkretniej. 17 lat przed wydarzeniami z "Gry o tron" nadszedł tzw. "rok fałszywej wiosny", gdy mieszkańcy Siedmiu Królestw naiwnie zakładali, że długa i mroźna zima wreszcie dobiegła końca. I jeśli myśleliście, że turniej na łąkach Ashford, który oglądaliśmy w "Rycerzu Siedmiu Królestw", był pełen dram, to oznacza, że nie słyszeliście o niesławnym turnieju w Harrenhal. To dopiero była impreza.

By uczcić "nadejście wiosny" lord Whent postanowił zorganizować turniej rycerski, jakiego Westeros nie widziało od wieków. Zaproszeni zostali wszyscy wielcy i mali lordowie Siedmiu Królestw, nie przewidywano jedynie obecności króla, Aerysa II Targaryena, który od lat nie ruszał się z Czerwonej Twierdzy (był już bowiem tak obłąkany, że wszędzie węszył spiski i wolał nie wystawiać się na ostrzał wrogów). Obłąkany Król zszokował jednak wszystkich, gdyż zawitał na turnieju. Wszystko przez to, że Varys (Conleth Hill) ostrzegł go, iż coś tu śmierdzi - lord Whent był bowiem biedny jak mysz kościelna, skąd zatem wziął fundusze na organizację takiego wydarzenia? Kto go opłacił i w jakim celu? Podejrzenia padły na księcia Rhaegara Targaryena (Wilf Scolding), pierworodnego syna Aerysa i pierwszego w linii sukcesji Żelaznego Tronu, oraz Tywina Lannistera (Charles Dance).

Z książek George'a R. R. Martina wiemy, kto brał udział w turnieju w Harrenhal, zatem możemy potwierdzić, że w sztuce "Gra o tron: Obłąkany król" zobaczymy młodsze wersje takich postaci jak: Ned Stark, Robert Baratheon, ser Jaime Lannister, Tywin Lannister, Oberyn Martell, Catelyn Stark (wówczas Tully), ser Barristan Selmy i Littlefinger. Poznamy też Obłąkanego Króla (który, gwoli przypomnienia, był ojcem Daenerys), ser Arthura Dayne'a i jego siostrę Asharę, która miała ponoć romans z którymś ze Starków (Nedem lub jego starszym bratem Brandonem), ujrzymy jak Jaime Lannister zostaje Gwardzistą Królewskim i, co najważniejsze, dowiemy się, jak właściwie poznali się Rhaegar Targaryen i Lyanna Stark - dwoje kochanków, których tragiczne losy zmieniły bieg historii.

Jak dobrze znasz wielkie rody Westeros? Pytanie 1 z 10 Na początek coś łatwego – jakim bogom cześć oddają Starkowie? Nowym Bogom (Wiara Siedmiu) Starym Bogom Utopionemu R’hllorowi (Panu Światła) Następne pytanie

W rzeczonym turnieju zwyciężył bowiem książę Rhaegar, który następnie publicznie znieważył własną żonę, Elię Martell, okazując względy zaręczonej z Robertem Baratheonem młodziutkiej Lyannie Stark. Wybuchł wielki skandal, a gdy po zakończeniu turnieju Lyanna zniknęła, jej najstarszy brat Brandon uznał, że doszło do porwania. Ruszył do Królewskiej Przystani, wparował do sali tronowej i ryknął do Aerysa Targaryena, że jeśli jego syn natychmiast nie uwolni Starkówny, pożegna się z życiem. I tak właśnie moi drodzy doszło do wybuchu Rebelii Roberta i w konsekwencji - upadku dynastii Targaryenów.

PRZECZYTAJ TEŻ: "Rycerz Siedmiu Królestw". Aktor komentuje szokujący finał 5. odcinka. "Przeczuwał własną śmierć"

"Gra o tron: Obłąkany król" - kiedy premiera sztuki i gdzie dostać bilety?

"Gra o tron: Obłąkany król" trafi na deski Royal Shakespeare Theatre w Stratford-upon-Avon w Anglii latem tego roku, dokładna data premiery nie jest jeszcze znana. Przedsprzedaż biletów ruszy 14 kwietnia, a sprzedaż ogólna "w kwietniu" - znów, musimy czekać na szczegóły. Wejściówki będzie można nabyć na oficjalnej stronie Royal Shakespeare Company (można się tam zapisać do newslettera, by nie przegapić startu sprzedaży). Ich cena nie jest jeszcze znana.

"Gra o tron: Obłąkany król" trafi do HBO?

Choć "Gra o tron: Obłąkany król" z założenia jest sztuką teatralną, niewykluczone, że HBO pójdzie w ślad za Netflixem i jego prequelem "Stranger Things", który został profesjonalnie sfilmowany i wkrótce ma trafić do serwisu. Turniej w Harrenhal może zatem zawędrować na nasze ekrany, a jeśli wzbudzi duże zainteresowanie, to kto wie... może doczekamy się też serialu o Rebelii Roberta?

PRZECZYTAJ TEŻ: Aktor z "Rycerza Siedmiu Królestw" grał wcześniej w "Grze o tron". Mógł wam jednak umknąć

Gwoli przypomnienia - "Rycerz Siedmiu Królestw" powróci z drugim sezonem w 2027 roku, a trzeci sezon "Rodu smoka" wystartuje już w czerwcu.

PRZECZYTAJ TEŻ: Co łączy "Rycerza Siedmiu Królestw" i 8. sezon "Gry o tron"? Zdradzamy spoilerowe smaczki