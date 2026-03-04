Kacper Tomasiak szczerze o swojej przyszłości. Ta deklaracja zaskoczyła kibiców

Kacper Tomasiak, który sięgnął po olimpijski laur, bez owijania w bawełnę opowiada o cieniach wyczynowego sportu. Choć osiągnął szczyt, nie ukrywa, że w jego karierze wciąż obecne są lęk i ogromna presja. Po zakończeniu igrzysk skoczek żyje w przekonaniu, że w tej dyscyplinie „wszystko jest możliwe”, jednak jego słowa o przyszłości i kolejnych startach olimpijskich mogą budzić niepokój.

Kacper Tomasiak o strachu i cenie sukcesu

Wspinaczka na sportowy olimp jest pełna przeszkód, co doskonale rozumie młody polski medalista. Sam zawodnik zaznacza, że trofea olimpijskie stanowią rekompensatę za wszelkie przeciwności losu. Nie zaprzecza jednak, że skoki narciarskie nierozerwalnie wiążą się z ogromną presją oraz ryzykiem, które regularnie o sobie przypominają.

„Zdarzają się oczywiście pojedyncze takie przypadki, gdy warunki są bardzo ciężkie (...) ten strach gdzieś tam czasem się pojawia” – przyznaje Tomasiak.

Na co dzień sportowiec próbuje ignorować te myśli i czerpać satysfakcję z oddawanych skoków. Wyraża również wdzięczność wobec osób, które podtrzymywały go na duchu w kryzysowych momentach, dając motywację do dalszej walki.

Lekcja z igrzysk dla młodego skoczka

Radość Polaka po zdobyciu medalu była dość powściągliwa, szczególnie na tle żywiołowo reagujących przeciwników. Tomasiak wyjaśnia, że sukces przeżywał głównie wewnątrz siebie, a na zewnętrzną euforię zwyczajnie zabrakło mu już sił. Z olimpijskich zmagań wyciągnął jednak kluczową lekcję, która całkowicie zmieniła jego spojrzenie na rywalizację.

„Jeszcze bardziej niż wcześniej uwierzyłem w to, że w skokach wszystko jest możliwe” – stwierdza skoczek.

Świadomość, że w tym sporcie sytuacja potrafi zmienić się błyskawicznie, rzutuje na jego podejście do kariery oraz planowanie przyszłości. Zawodnik nie kryje jednocześnie zmęczenia medialnym szumem, z którym musi mierzyć się od momentu powrotu do ojczyzny.

Czy Kacper Tomasiak wystąpi na kolejnych igrzyskach?

Najwięcej emocji wzbudziły słowa zawodnika dotyczące jego dalszych losów i ewentualnego występu na igrzyskach za cztery lata. W wywiadzie dla „Super Expressu” padło pytanie o możliwy start w parze z bratem, Konradem. Kacper Tomasiak odpowiedział w sposób, który obrazuje ogromną nieprzewidywalność profesjonalnego sportu.

„Nie wiadomo czy którykolwiek z nas będzie startować na igrzyskach za cztery lata, bo to jednak jest taki długi okres czasu, że wszystko się tutaj może pozmieniać właściwie z sezonu na sezon” – ocenia Tomasiak.

Sportowiec zauważył, że w kolejnym sezonie może być niepokonany, ale równie dobrze może mieć trudności z wejściem do finałowej serii. Taki realizm dowodzi, że skoczek twardo stąpa po ziemi, traktując medal jako dowód słuszności swoich wyborów, a nie pewnik przyszłych zwycięstw. Obecnie koncentruje się na celach krótkoterminowych: udanym występie na Mistrzostwach Świata Juniorów oraz oswojeniu się z obiektami do lotów narciarskich.