"M jak miłość" odcinek 1915. Poród Kasi i bezczelne kłamstwo prosto w oczy

Emisja 1915. odcinka "M jak miłość" w marcu 2026 roku

Widzowie zobaczą ten emocjonujący epizod w poniedziałek, 9 marca 2026 roku o godzinie 20.55 na antenie TVP2. Bohaterka grana przez Paulinę Lasotę osiągnęła już taki poziom wprawy w oszukiwaniu narzeczonego, że kolejne kłamstwa przychodzą jej z łatwością. Kobieta doskonale zdaje sobie sprawę z chorobliwej zazdrości Mariusza o Karskiego. W obawie przed jego gwałtowną reakcją, postanawia całkowicie przemilczeć fakt, że to detektyw przywiózł ją do szpitala w momencie rozpoczęcia akcji porodowej.

Kłamstwa Kasi w sprawie ojcostwa w "M jak miłość"

Sytuacja w szpitalu wymusi na bohaterce kolejne improwizacje. Aby personel medyczny wpuścił Jakuba na salę, Kasia nie zaprzeczy sugestiom, że to on jest ojcem dziecka. Dzięki temu Karski będzie mógł powitać na świecie swoją zdrową córeczkę. Ponieważ ranny w wypadku narzeczony nie będzie mógł jej towarzyszyć, kobieta uzna dalsze brnięcie w oszustwa za najlepsze wyjście. Kolejna manipulacja wyda się jej jedynym ratunkiem przed wyjawieniem niewygodnej prawdy.

Mariusz nie zauważy, że córka jest za duża na wcześniaka

Rolnik pojawi się u boku ukochanej dopiero po własnej operacji, mocno poturbowany i obolały. Nie będzie miał najmniejszych podejrzeń, że Kasia nie rodziła sama i że wspierał ją biologiczny ojciec noworodka. Co więcej, mężczyzna bezkrytycznie przyjmie wersję o przedwczesnym porodzie. Uwierzył on wcześniej w kłamstwo o ósmym miesiącu ciąży, które miało zatuszować fakt poczęcia dziecka z Jakubem. Zaślepiony miłością nie zwróci nawet uwagi na pokaźne rozmiary dziewczynki, która powinna być znacznie mniejsza jako rzekomy wcześniak.

Konsekwencje oszustw Kasi w 1915. odcinku "M jak miłość"

Dzięki splotowi wydarzeń Mariusz nie dowie się, kto tak naprawdę zawiózł jego partnerkę na porodówkę i trzymał ją za rękę w kluczowych momentach. Prawda o ojcostwie pozostanie ukryta, ale nagromadzone tajemnice zaczną coraz bardziej ciążyć Kasi. Bohaterka, zamiast cieszyć się macierzyństwem, będzie musiała pilnować, by misternie utkana sieć kłamstw nie runęła w jednej chwili.

M jak miłość. Jakub po porodzie Kasi wybierze dla córki piękne imię!