M jak miłość. Rogowski straci głowę dla młodszej? Marysia pójdzie w odstawkę

Kryzys w "M jak miłość". Czy Artur ulegnie fascynacji Joanną?

Scenarzyści popularnej produkcji TVP przygotowali wątek, który może poważnie zachwiać fundamentami związku Marii i Artura. Do potencjalnego romansu dochodzi w najgorszym możliwym momencie, gdy rodzina wciąż próbuje otrząsnąć się po dramatycznych wydarzeniach związanych ze śmiercią Franki oraz ucieczką Pawła. Nowe problemy spadną na Rogowskich niespodziewanie, wystawiając ich relację na najcięższą próbę w obliczu żałoby.

Ciężar odpowiedzialności za opiekę nad wnukiem Antosiem wzięła na siebie Maria, starając się zrekompensować chłopcu brak rodziców. W tym trudnym czasie nie może jednak liczyć na pełne zaangażowanie męża. Artur, zamiast wspierać partnerkę, ucieka w wir obowiązków zawodowych w przychodni. To właśnie tam jego uwagę przykuje Joanna, nowa lekarka zatrudniona w 1914. odcinku. Kobieta błyskawicznie rozbudzi w nim zakazane uczucia, a fascynacja młodszą koleżanką stanie się dla Rogowskiego niebezpieczną odskocznią od problemów domowych.

Wspólna praca i wyjazd. Joanna kokietuje Rogowskiego w "M jak miłość"

Marcowe odcinki serialu przyniosą wyraźne zacieśnienie więzi między lekarzami. Rogowski i jego podwładna będą spędzać ze sobą coraz więcej czasu nie tylko w gabinecie, ale planują także wspólny wyjazd na konferencję medyczną. Pewna siebie i atrakcyjna Joanna nie zamierza ukrywać zainteresowania szefem. Lekarka bez oporów zacznie flirtować z Arturem, trafnie wyczuwając, że nie jest mu obojętna i również on czuje do niej miętę.

Aktorzy zdradzają kulisy "M jak miłość". Rogowski walczy z uczuciem

W kulisach serialu Robert Moskwa i Dominika Sakowicz uchylili rąbka tajemnicy na temat przyszłości ich bohaterów. Mimo prób zachowania dystansu, mąż Marii będzie toczył wewnętrzną walkę między głosem rozsądku a porywami serca. Artur nie potrafi przestać myśleć o Joannie, choć doskonale zdaje sobie sprawę z ryzyka. Pamięć o dawnej zdradzie z Teresą (Dominika Łakomska) powinna być dla niego ostrzeżeniem. Czy Rogowski popełni ten sam błąd drugi raz? Tego na razie nie wiadomo, ale pokusa będzie ogromna.

Samotność Marii w 1920 odcinku "M jak miłość". Artur bliski zdrady

W 1920. odcinku napięcie sięgnęło zenitu, gdy Rogowski odwiedzi Joannę w jej prywatnym mieszkaniu. Młoda kobieta zaproponuje mu wspólną kolację, a atmosfera stanie się niezwykle intymna. Artur zbliży się do lekarki i będzie o krok od pocałunku, jednak w ostatnim momencie zdoła się powstrzymać. Wróci do domu, do coraz bardziej osamotnionej Marii, która przytłoczona opieką nad wnukiem i domem, tęskni za bliskością męża.

- Stęskniłam się za tobą, wiesz?

Takie słowa wyzna Maria, szukając kontaktu z mężem. Choć Artur odpowie na jej dotyk, jego zachowanie będzie chłodne i zdystansowane, jakby w myślach wciąż był przy innej kobiecie. Gest Rogowskiego zasugeruje chęć odtrącenia żony, co nie wróży nic dobrego dla ich małżeństwa.

