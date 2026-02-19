"Ród smoka". To wydarzy się w 3. sezonie. Premiera wcześniej niż sądziliśmy - jest zwiastun

"Rycerz Siedmiu Królestw" nie zdążył jeszcze dobiec końca, a HBO już podkręca atmosferę, przypominając, że w tym roku czeka nas jeszcze jedna wycieczka do Westeros. Tym razem znacznie bardziej spektakularna. Trzeci sezon "Rodu smoka" przez wielu spisany został na straty (zwłaszcza po krytycznych słowach George'a R. R. Martina - "to już nie jest moja historia"), tymczasem zaprezentowany dziś zwiastun wygląda... naprawdę obiecująco.

Jak powinno się kręcić adaptacje? Twórca "Crossa" zdradził nam swój przepis | WYWIAD

"Ród smoka" - zwiastun 3. sezonu. Premiera już w czerwcu

Od dłuższego czasu wiedzieliśmy, że trzeci sezonu "Rodu smoka" zadebiutuje latem 2026 roku, w kuluarach mówiło się jednak, że nowe odcinki pojawią się w HBO Max w sierpniu. Tymczasem padło jednak na czerwiec.

"Ród smoka" - 3. sezon to (wreszcie) wybuch wojny absolutnej. Co się wydarzy w nowych odcinkach?

Drugi sezon "Rodu smoka" okazał się takim rozczarowaniem, że nie zostawiłam na nim suchej nitki. Nie ja jedna zresztą - poczynania i fabularne fikołki Ryana Condala (showrunnera) krytykowała lwia część fandomu oraz sam autor literackiego pierwowzoru. George R. R. Martin przyznał zresztą w jednym z ostatnich wywiadów, że jego relacja z Ryanem jest koszmarna, a "Ród smoka" nie jest już adaptacją jego książki i zerwał współpracę z HBO przy tym projekcie.

Zwiastun trzeciego sezonu przywrócił jednak nadzieję, że choć o godnej adaptacji "Ognia i krwi" nie ma tu już mowy, "Ród smoka" sprawdzić się może jako serial sensu stricto. Obiecuje bowiem masę akcji, emocji i plot twistów. Okazuje się, że umowa zawarta pomiędzy Alicent (Olivia Cooke) i Rhaenyrą (Emma D'Arcy) nie wypali, gdyż plany pokrzyżuje im wściekły Aemond (Ewan Mitchell). Aegon (Tom Glynn-Carney) nie zniknie, tak jak w literackim pierwowzorze, a prawowita królowa Westeros wreszcie przestanie bawić się w pacyfistkę.

PRZECZYTAJ TEŻ: "Gra o tron" z kolejnym prequelem. Zobaczymy m.in. młodego Neda Starka

W nadchodzących odcinkach zobaczymy nowe smoki (zwiastun oferuje spojrzenie na kobaltową Tessarion), poznamy nowych bohaterów - w tym Ormunda Hightowera i Daerona Targaryena - i ujrzymy kilka bitew. Na otwarcie trzeciego sezonu przygotowano to, co miało wieńczyć poprzedni, czyli legendarną Bitwę w Gardzieli, najsłynniejszą morską batalię w dziejach Siedmiu Królestw. Do jej realizacji zaprzęgnięto zresztą Kevina de la Noya, który przed laty pracował przy "Titanicu".

To oszałamiająca rzecz. Chciałbym myśleć, że jest to prawdopodobnie najbardziej złożona sekwencja, jaką kiedykolwiek nakręcono do serialu. Niekoniecznie najdroższa czy najdłuższa, ale po prostu oparta na liczbie ruchomych elementów, ilości różnych metod, mediów, które trzeba połączyć, aby osiągnąć sukces, ponieważ mówimy o morzu, statkach, smokach i akcji - zapowiedział Ryan Condal w rozmowie z Entertainment Weekly.

W tym samym wywiadzie twórca "Rodu smoka" obiecał, że trzeci sezon rozkręca się "bardzo, bardzo szybko", a "ludzie, którzy czekali na ten okropny, brutalny i bezlitosny rozlew krwi, otrzymają go w ogromnych ilościach". Oby nie kłamał, bo kolejnej odsłony słaniania się bohaterów po ekranie i ich gadaniny, która do niczego konkretnego nie prowadzi, widzowie by już nie znieśli.

Poza Gardzielą czeka nas też pierwsza bitwa o Tumbleton, w której udział brać będą wojska Czarnych i Zielonych, oraz, oczywiście, smoki. To tu prawdopodobnie czeka nas najwięcej odstępstw od literackiego pierwowzoru. Już nie mogę się doczekać, by ujrzeć, cóż takiego pan Condal wymyślił, że George'owi R. R. Martinowi aż ręce opadły.

PRZECZYTAJ TEŻ: "Rycerz Siedmiu Królestw". Aktor komentuje szokujący finał 5. odcinka. "Przeczuwał własną śmierć"

"Ród smoka" - nowi członkowie obsady w 3. sezonie

W rolach głównych powracają Emma D'Arcy jako królowa Rhaenyra Targaryen, Matt Smith jako Daemon Targaryen, Olivia Cooke jako królowa wdowa Alicent Hightower, Steve Toussaint jako Corlys Velaryon, Rhys Ifans jako ser Otto Hightower, Fabien Frankel jako ser Criston Cole, Ewan Mitchell jako książę Aemond Targaryen, Tom Glynn-Carney jako król Aegon II Targaryen, Sonoya Mizuno jako Mysaria, Harry Collett jako książę Jacaerys Velaryon. Do obsady dołączyli zaś m.in.:

Annie Shapero jako Alysanne Blackwood,

James Norton jako Ormund Hightower,

Tommy Flanagan jako lord Roderick Dustin,

Dan Fogler jako ser Torrhen Manderly.

Wciąż nie wiadomo, kto zagra księcia Daerona Targaryena, najmłodszego z synów Alicent i Viserysa, który dotąd chował się przed nami w Starym Mieście. Trzeci sezon "Rodu smoka" liczył będzie osiem odcinków, które debiutować będą co tydzień (jak Siedmiu przykazało).

"Ród smoka" - zdjęcia promocyjne

17