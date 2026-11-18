"Prawo bestii" - fabule

W oficjalnym opisie fabuły zaprezentowanym przez Netflixa czytamy, że "Prawo bestii" opowiada historię dwóch kobiet, które w 1988 roku razem mierzą się ze sprawą zabójstwa czterech chłopców, która wstrząsa Polską. Major Anna Bersz prowadzi śledztwo, a jej przyjaciółka Agnieszka Grabska, psychiatra, ocenia poczytalność podejrzanego. Pod presją czasu i systemu, który nie zostawia miejsca na wątpliwości, muszą podjąć decyzję, która kończy ich przyjaźń - i wpływa na resztę ich życia.

Dwadzieścia pięć lat później skazany ma wyjść na wolność. Anna, dziś urzędniczka państwowa, i Agnieszka, uznana ekspertka w dziedzinie psychiatrii, są zmuszone, by ponownie zmierzyć się z tą sprawą i ze swoimi wyborami z przeszłości, próbując odpowiedzieć na pytanie gdzie leży granica sprawiedliwości. Serial inspirowany jest prawdziwymi wydarzeniami, które doprowadziły do powstania tak zwanej ustawy o bestiach.

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"Prawo bestii" to generycznie skonstruowany, uwierający moralnie serial, który nudzi i aż nadto ociera się o stawianie autentycznego zbrodniarza w roli ofiary systemu i własnej psychiki. Na domiar złego sprawia wrażenie niedokończonego - wątki zostają urwane, brakuje im puenty, a ostatni odcinek kończy się w stylu: "walnie się planszę z napisami i będzie git - pisałam w swojej recenzji.

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"Prawo bestii" - obsada

W rolach głównych występują Agnieszka Grochowska i Agnieszka Żulewska, a na ekranie towarzyszą im m.in. Michał Pawlik, Kamilla Baar, Adam Nawojczyk, Michalina Łabacz, Aleksander Talkowski, Jakub Sasak, Jan Jankowski, Andrzej Chyra, Artur Paczesny, Przemysław Kowalski, Małgorzata Gorol, Ewelina Starejki, Jacek Beler, Hanna Śleszyńska oraz Grzegorz Warchoł.

"Prawo bestii" - będzie 2. sezon?

"Prawo bestii" liczy tylko cztery odcinki i opowiada zamkniętą historię, a na dokładkę reklamowane jest jako miniserial. Wszystko prowadzi zatem do oczywistego wniosku, że; o ile Netflix nie wpadnie na pomysł, by zrobić z tego antologię; drugi sezon nie powstanie.

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