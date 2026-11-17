"Znieczulenie" zaczyna się w iście hitchcockowskim stylu. Doktor Łazarz (w tej roli Leszek Lichota) traci pracę, a podczas podróży samochodem natyka się na katastrofę kolejową. Zderzenie pociągu pasażerskiego z towarowym zaskakuje rozmachem i już od pierwszych minut podbija stawkę - wiemy, że w tym serialu twórcy nie patyczkują się z emocjami widzów. A Netflix nie żałuje grosza.

"Znieczulenie": Leszek Lichota o kulisach hitu Netflixa

"Znieczulenie" - Leszek Lichota o kulisach katastrofy kolejowej

Rzeczona katastrofa robi wrażenie, a Leszek Lichota przyznaje, iż czytając scenariusz miał obawy, czy uda się to odpowiednio dobrze przenieść na ekran.

- Jak sobie wyobrażałem tą katastrofę, to to było coś, czego w naszym kinie do tej pory nie spotkałem i bałem się tylko, że papier zniesie wszystko, a potem przy realizacji nie będzie szansy odtworzenia tego w ten sposób. Na szczęście wszyscy przypilnowali tego, żeby to było zrobione w sposób spektakularny i to się udało. Robi wrażenie nawet na mnie, choć byłem w środku tego - mówi w naszej rozmowie.

Przygotowania do tych scen były dość długie. - Sama katastrofa była nagrywana kilkanaście dni, bo to jest i to co było w środku pociągu i to co było później na zewnątrz, więc to była sekwencja, która wymagała bardzo dużo czasu, żeby to dobrze opowiedzieć. No ale widać, że warto było, bo efekt jest naprawdę wielki - podsumowuje Leszek Lichota.

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"Znieczulenie" - kiedy nowe odcinki trafią do Netflixa?

Dziś Netflix potwierdził oficjalnie, że "Znieczulenie" powróci z drugim sezonem. Czy konsekwencje dawnych decyzji zmuszą doktora Łazarza do zmiany zasad gry? Tego dowiemy się wkrótce, aczkolwiek żadna konkretna data nie padła. Nie wiemy nawet, kiedy ekipa wejdzie na plan, zakładam więc, że na nowe odcinki poczekamy przynajmniej do połowy 2027 roku.

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