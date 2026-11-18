Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Polskiego Komitetu Olimpijskiego zostało zaplanowane na 17 grudnia. Zarząd organizacji zbierze się tydzień wcześniej. Pełniący obowiązki prezesa Marian Kmita poinformował, że do piątku członkowie gremium otrzymają audyt.

Kontrolę w organizacji przeprowadziła firma EY (Ernst&Young) Polska. Cezura czasowa sprawdzenia dokumentów obejmuje okres od 1 stycznia 2023 roku do 27 sierpnia bieżącego roku, kiedy zatrzymany został kierujący komitetem Radosław Piesiewicz. Analiza miała między innymi wykazać deficyt w kasie instytucji, z którym muszą zmierzyć się władze. Marian Kmita potwierdził, że braki wynoszą około 8 milionów złotych.

„Wszystkie osoby, które były na sali łącznie z naszą obsługą techniczną, musiały podpisać klauzulę poufności dość restrykcyjną. W obradach wzięło udział 40 członków zarządu” – powiedział pełniący obowiązki prezesa.

Wstęp do pełnego raportu. Dalsze analizy w Polskim Komitecie Olimpijskim

Przedstawiony dotychczas dokument to dopiero wstęp do pełnego raportu. Materiał ma zostać przekazany członkom zarządu do piątku i może liczyć około 100 stron.

„Otrzymaliśmy wiele nowych informacji. Audyt zaleca kontynuowanie analizy wszystkich faktów, o których dzisiaj usłyszeliśmy od strony prawnej i podatkowej, pracowniczej, karnej i cywilnej. To są wszechstronne problemy, które mogą się odbijać na przyszłości PKOl” – stwierdził Marian Kmita.