Koszykarze Dzików Warszawa pokonali na Cyprze zespół Petrolina AEK Larnaka 99:89 w spotkaniu siódmej kolejki grupy E Pucharu Europy FIBA. Stołeczny zespół, który debiutuje w tych rozgrywkach i jest brązowym medalistą mistrzostw Polski, odniósł szóstą wygraną w fazie grupowej. Tym samym warszawianie zostali samodzielnymi liderami tabeli.

Remis przed czwartą kwartą. Przebieg spotkania na Cyprze

Spotkanie było bardziej wyrównane niż w pierwszym starciu obu drużyn w Warszawie, w którym gospodarze zwyciężyli 94:80. Do przerwy zespół włoskiego trenera Marco Legovicha prowadził 48:44, a po trzech kwartach był remis 72:72. Decydująca okazała się czwarta odsłona, którą zawodnicy Dzików wygrali 27:17 dzięki dobrej postawie w defensywie.

Goście zanotowali sześć przechwytów i mieli zaledwie pięć strat, podczas gdy rywale popełnili ich dziewięć. Koszykarze z Warszawy osiągnęli 53,5-procentową skuteczność rzutów za dwa punkty. Trafili również dziesięć razy z dystansu zza linii 6,75 metra, z czego pięciokrotnie uczynił to najskuteczniejszy na parkiecie Joseph Girard III.

Punkty dla obu drużyn. Wynik meczu na Cyprze

Wynik:

Petrolina AEK Larnaka - Dziki Warszawa 89:99 (15:22, 29:26, 28:24, 17:27).

Dziki Warszawa: Joseph Girard III 25, Grzegorz Kamiński 14, Osun Osunniyi 13, Makai Ashton 12, Quanterrius Jackson 10, Krzysztof Kempa 10, Austin Luke 7, Łukasz Frąckiewicz 5, Michał Aleksandrowicz 3;

Najwięcej dla Petroliny AEK: Myles Tate 25, Isaiah Mucius 19, Jayveous McKinnis 16, Anthony Durham 15.

Mecz z Iraklisem Saloniki w ósmej kolejce. Zasady awansu

W ósmej kolejce stołeczny zespół podejmie u siebie wicelidera tabeli Iraklis Saloniki. W pierwszej rundzie w Grecji Dziki okazały się minimalnie lepsze, wygrywając 86:85. W poprzednim sezonie polski zespół sensacyjnie wyeliminował tego rywala w ćwierćfinałach Ligi Północnoeuropejskiej, co otworzyło mu drogę do turnieju Final Four i końcowego triumfu w tamtych rozgrywkach.

Rywalizacja w pierwszym etapie Pucharu Europy FIBA toczy się w ośmiu sześciozespołowych grupach. Awans do kolejnej rundy, która również odbędzie się w formacie grupowym z udziałem czterech zespołów w czterech grupach, wywalczą dwie najlepsze ekipy z każdej z nich.