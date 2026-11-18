"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" to czwarta książka z serii, a jednocześnie drugi prequel opowieści o starciu Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) z okrutnym reżimem prezydenta Snowa (świętej pamięci Donald Sutherland). Książka ukazała się w marcu 2025 roku, pięć lat po debiucie poprzedniczki, czyli "Ballady ptaków i węży".

"Wschód słońca w dniu dożynek". Rozmawiamy z gwiazdami nowych "Igrzysk śmierci" | Wywiad Eska

"Igrzyska śmierci" - będzie kolejna książka? Suzanne Collins komentuje

Suzanne Collins, podobnie jak George R. R. Martin, lubi symbolikę liczny trzy, zatem naturalnym wydaje się wniosek, że prequele "Igrzysk śmierci" również będą trylogią. Po zapoznaniu się z tragiczną historią Haymitcha, którą nakreśla nam "Wschód słońca w dniu dożynek", fani zaczęli więc pytać o kolejną książkę.

Podczas światowej premiery ekranizacji "Wschodu słońca w dniu dożynek", która odbyła się kilka dni temu w Nowym Jorku, Suzanne podeszła do fanów, by zrobić kilka fotek i rozdać autografy. Wówczas z tłumu padło pytanie, czy możemy spodziewać się kolejnych "Igrzysk śmierci", na co pisarka uśmiechnęła się tajemniczo i rzuciła krótkie: "Zobaczymy". Nie kategoryczne "nie", nie "jeszcze o tym nie myślałam", nie "niczego nie mogę ujawniać". "ZOBACZYMY". Fani z miejsca uznali to za zajawkę nadchodzącego ogłoszenia.

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O kim mogłaby opowiedzieć następna książka?

To rodzi kolejne pytanie - kto będzie protagonistą trzeciego prequela "Igrzysk śmierci"? Reżyser Francis Lawrence, który od czasu "W pierścieniu ognia" przenosi całą serię na ekran, wymienił troje głównych kandydatów.

- Uważam, że Plutarch jest naprawdę interesujący. To złożona, świetna postać. Finnick jest ulubieńcem fanów, ciekawie byłoby zobaczyć jego historię. Joanna Mason to również znakomita postać - powiedział w rozmowie z magazynem PEOPLE.

Szybko jednak przypomniał, jak działa jego układ z Suzanne Collins. - Wszystko musi zacząć się od Suzanne, od jej motywów, pomysłów oraz tego, o czym chce opowiadać i na podstawie czego chce tworzyć filmy. Przestałem snuć domysły, po prostu czekam na telefon. Gdy widzę na ekranie nazwisko Suzanne, mam nadzieję, że usłyszę: "Mam nowy manuskrypt".

Fani mają oczywiście własne teorie, wśród których dominują Plutarch Heavensbee, Finnick Odair oraz temat pierwszych Igrzysk Głodowych. Osobiście obstawiam, że Suzanne Collins postawi tym razem na swoisty mix, osadzając akcję podczas igrzysk Finnicka, które przyjdzie nam śledzić z perspektywy Plutarcha. A do kompletu dorzuci Tigris jako stylistkę ulubieńca Kapitolu. Skąd ten wniosek? Heavensbee to istotna, interesująca i silnie niejednoznaczna postać, w której drzemie olbrzymi potencjał oraz tajemnica. Wiemy również, że Suzanne lubi podejmować w swych książkach palące społeczno-polityczne tematy, a skupienie fabuły wokół postaci Finnicka pozwoliłoby jej na zwrócenie oczu milionów czytelników na akta Epsteina. Tigris pasuje zaś tematycznie, gdyż dzieli traumatyczne doświadczenia Finnicka, choć w nieco innym kontekście, i pozostaje szalenie niewykorzystaną postacią. Ale to tylko moje domysły, zobaczymy, co czas pokaże.