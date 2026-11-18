"Akacjową 38" można oglądać na antenie TVP1. Serial pokazywany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:25. Choć za nami już wiele odcinków, akcja serialu jest coraz ciekawsza. Niektóre intrygi i tajemnice bohaterów coraz bardziej wciągają widzów. Co spotka bohaterów z "Akacjowej 38" w kolejnych dniach? W tym tygodniu emocji z pewnością nie zabraknie. Fanów czekają kolejne zwroty akcji. Sprawdź streszczenia, które zamieszczamy niżej.

"Akacjowa 38" - odcinek 1009. Poniedziałek 30.11.2026

Carmen ma kłopoty wychowawcze. Jej syn Raul jej nie szanuje i kradnie. Ksiądz Telmo prosi Ursulę, azby sprowadziła Alicię Villanueva, by powiedziała, kto jej zapłacił, aby go oczerniła przez Lucią. Flora jest oburzona, że El Pena chce jechać do Afryki. Fabiana radzi jej, by się zgodziła, inaczej całe życie będzie miał jej za złe. Rosina dochodzi do wniosku, że profesor rysunku Venancio zaleca się do Susany.

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"Akacjowa 38" - odcinek 1010. Wtorek 1.12.2026

Profesor rysunku zaprasza Susanę i Rosinę na zajęcia z niespodzianką, którą jest przystojny model. Trini domaga się od księdza Telma specjalnej mszy po to, by dziecko nie urodziło się rude. Carmen prosi Servanda, by wziął Raula na pomocnika i ucznia. Dozorca się zgadza, ale Raul stanowczo nie chce nikomu służyć. Chłopak jest jednak pod wrażeniem tego, że służba jest tak solidarna i pomaga sobie w potrzebie. Mimo braku zgody Flory El Pena wyjeżdża na wyprawę do Afryki.

"Akacjowa 38" - odcinek 1011. Środa 2.12.2026

Raul dochodzi do wniosku, że powinien się zmienić. Pomaga Servandowi naprawiać krzesła i czyści piecyk na poddaszu. Jego matka Carmen nie posiada się z radości. Susanę dręczy sumienie. Obawia się, że rysowanie nagiego modela jest grzechem. Tymczasem Rosina robi to z wielką uciechą. Samuel nie pozwala księdzu Telmo rozmawiać z Lucią i wytłumaczyć, że jej nie zgwałcił.

"Akacjowa 38" - odcinek 1012. Czwartek 3.12.2026

Susana i Rosina rysują akt żywego modela Alexisa, który na ich oczach umiera na astmę. Ojciec Telmo umawia się na rozmowę z Gutierrezem - woźnicą, który wiózł jego i Lucię do pustelni. Servando udziela kolejnej reprymendy Raulowi. Chłopak znika, ale okazuje się, że całą noc i dzień pracował na targu, by kupić matce piękny szal. Akacjowa dyskutuje o nowym prawie o zniesławieniu, które może wejść w życie.

"Akacjowa 38" - odcinek 1013. Piątek 4.12.2026

Woźnica Gutierrez przyjeżdża na spotkanie z ojcem Telmo, ale postrzelony, umiera na jego oczach. Rosina i Susana uciekają i zostawiają ciało Alexisa leżące na podłodze. Jednak drżą ze strachu o swoją reputację. Samuel podarowuje Lucii kilka dzieł sztuki do renowacji. Dziewczyna nie jest pewna, czy podjąć się wyzwania. Flora i Lolita zamierzają wziąć udział w konkursie cukierniczym.

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