Pełniący obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Marian Kmita poinformował, że 17 grudnia odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze. Tydzień przed tym wydarzeniem zaplanowano spotkanie zarządu. Podczas obrad pod głosowanie zostanie poddany pełny raport z przeprowadzonego w komitecie audytu.

Działania sprawdzające wykonała firma EY (Ernst & Young) Polska. Analiza dokumentów objęła okres od 1 stycznia 2023 roku do 27 sierpnia bieżącego roku. Marian Kmita potwierdził, że deficyt w kasie Polskiego Komitetu Olimpijskiego wynosi około 8 milionów złotych.

Raport i ustalenia kontrolerów w komitecie

Członkowie gremium mają otrzymać do piątku raport liczący około 100 stron. Pełniący obowiązki prezesa zaznaczył, że zaprezentowany dotychczas dokument jest dopiero wstępem do całości.

Znany działacz proszący o zachowanie anonimowości przyznał: „My jako prezydium dzień wcześniej jeszcze nie widzieliśmy raportu, dopiero tu się z tym zapoznaliśmy”.

Marian Kmita odniósł się do kwestii poufności: „Wszystkie osoby, które były na sali łącznie z naszą obsługą techniczną, musiały podpisać klauzulę poufności dość restrykcyjną. W obradach wzięło udział 40 członków zarządu”.

Kierujący organizacją skomentował również wnioski z kontroli: „Otrzymaliśmy wiele nowych informacji. Audyt zaleca kontynuowanie analizy wszystkich faktów, o których dzisiaj usłyszeliśmy od strony prawnej i podatkowej, pracowniczej, karnej i cywilnej. To są wszechstronne problemy, które mogą się odbijać na przyszłości PKOl”.

Procedury i zmiany w statucie organizacji

Audytorzy wymienili rekomendacje dotyczące statutu, kolegialności organów komitetu oraz sposobu podejmowania decyzji. Marian Kmita podkreślił, że preferowany przez Radosława Piesiewicza system prezydencki nigdy nie może się powtórzyć. Wszyscy członkowie obrad zgodzili się z nakreślonymi kierunkami działań.

Marian Kmita dodał: „Nie chodzi tylko o transparentność, ale w ogóle zbudowanie procedur, których tutaj nie było praktycznie nigdy”.

Według przekazanych informacji obecnie nie zachodzą przesłanki do wniesienia zawiadomienia o przestępstwie do prokuratury. Pełniący obowiązki prezesa wyjaśnił: „Dziś taka okoliczność nie zachodzi. Najpierw musimy to przeanalizować od strony prawnej”.

Do połowy listopada komitet przyjmował wnioski dotyczące opracowania nowego statutu. Korespondencję nadesłało łącznie dziewięć stowarzyszeń, między innymi federacje piłki siatkowej i piłki ręcznej oraz olimpijczycy.pl. Kompleksowy zakres proponowanych zmian zostanie przedstawiony na kolejnym posiedzeniu zarządu.

Prace nad nowym dokumentem to proces długotrwały, a jako przykład podano Akademicki Związek Sportowy, którego statut powstawał przez dwa lata. Środowy zarząd zatwierdził również Janusza Uznańskiego na stanowisko sekretarza generalnego. Dotychczas pełnił on funkcję dyrektora operacyjnego w Polskim Związku Piłki Siatkowej.

Zatrzymanie i zarzuty dla Radosława Piesiewicza

Kierujący komitetem od kwietnia 2023 roku Radosław Piesiewicz został zatrzymany 27 sierpnia w Warszawie. Działania służb miały związek ze śledztwem w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto, która od października ubiegłego roku była generalnym sponsorem PKOl.

Zatrzymany usłyszał w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli Zondacrypto z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Radosław Piesiewicz zgodził się na podawanie pełnego nazwiska, ale nie przyznał się do winy.

Prokuratura skierowała do sądu wniosek o aresztowanie na trzy miesiące, do którego sąd się przychylił. Sąd Okręgowy w Katowicach utrzymał wcześniejszą decyzję w mocy, rozpoznając zażalenie obrony. Areszt kończy się za dwa tygodnie, a postanowienie o jego ewentualnym przedłużeniu nie zostało jeszcze ogłoszone.

Kolejny zarzut przedstawiono podejrzanemu 10 listopada. Dotyczy on wyrządzenia Polskiej Lidze Koszykówki szkody na ponad 1 milion złotych przez opłacanie ze środków spółki prywatnych hoteli, restauracji i zagranicznych lotów. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał, że wątek ten został wyłączony z afery Zondacrypto i połączony ze śledztwami dotyczącymi nadużyć w komitecie oraz Banku Pekao.