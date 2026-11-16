Łukasz Simlat inspirował się własnym dziadkiem. Zaskakujące kulisy "Wśród nocnej ciszy"

Zbrodnia połaniecka uchodzi za jeden z najczarniejszych rozdziałów PRL-u, a okrucieństwo, z jakim zamordowano troje młodych ludzi do dziś sprawia, że włos się jeży na głowie. Wiesław Łuka napisał o tym głośny reportaż pt. "Nie oświadczam się", a teraz Jan Holoubek i Maciej Kowalewski nakręcili fabularną adaptację dla HBO Max, w której role głównych złoczyńców grają m.in. Łukasz Simlat ("Rojst") i Justyna Wasilewska ("Heweliusz").

Łukasz Simlat gra potwora inspirując się własnym dziadkiem. "Czułem się jakby przeze mnie dybuk jakiś przechodził"

Łukasz Simlat wahał się, czy przyjąć rolę we "Wśród nocnej ciszy"

W naszej rozmowie Łukasz Simlat przyznaje, że początkowo wahał się, czy przyjąć rolę Lecha Wojdy. - No to przede wszystkim była odpowiedź taka szczera z samym sobą, czy człowiek chce to robić - mówi, po czym wyjaśnia, że otaczanie się zła energią bywa dlań coraz bardziej przytłaczające. - Sam tak mam, z roku na rok to widzę, obserwuję, że coraz ciężej jest mi się otaczać złą energią, to znaczy nurkować w mrok. Bardzo mnie to interesuje, cały czas bardzo mnie interesują tego efekty, ale coraz cięższe to bywa dla organizmu i dla psychiki. Oczywiście nie mam jakiegoś problemu z wyjściem z roli i tak dalej. Znam ścieżkę wejścia, żeby coś tam zrobić, to wiem też jak i zejść - dodaje.

Co zatem skusiło go do przyjęcia roli? Fakt, że przyszło mu grać człowieka, jakiego dziś nie spotkamy już na ulicy. - Najbardziej kuszące i takie paraliżujące było pytanie i odpowiedź na to pytanie: jak to zrobić, żeby być jako aktor wiarygodnym, że gram człowieka, który w 1976 roku ma te prawie 50 lat, czyli urodził się jeszcze przed - i pamiętajmy, że na wsi - II wojną światową. To jest zupełnie inny rodzaj człowieka. To jest rodzaj człowieka, którego już tu w mieście nie jesteśmy w stanie nigdy minąć na chodniku, takich ludzi praktycznie nie ma, jakby pokoleniowo - przyznaje.

Autor: HBO Max/ Materiały prasowe

Grając Lecha Wojdę inspirował się swoim dziadkiem. "Czułem się jakby przeze mnie dybuk jakiś przechodził"

Łukasz Simlat zaskoczył mnie wyznaniem, że przygotowując się do roli - nie bójmy się tego stwierdzenia - potwora w ludzkiej skórze, w pewnym stopniu inspirował się swoim dziadkiem. Szybko jednak wyjaśnił, że był to dobry człowiek i to nie aspekt czysto psychologiczny był tu punktem wspólnym.

- Odpowiedzią dla tej roli był mój dziadek, czyli coś co miałem w pamięci mięśni. To znaczy mój dziadek to był opozyt - był bardzo fajnym, super empatycznym facetem, który uwielbiał przyrodę, uwielbiał zwierzęta i był moim pierwszym przewodnikiem po świecie przyrody i zwierząt, co jest dla mnie bardzo wzruszające. Ale był osobą, która wychowała się na wsi. [...] Potem momentami na planie, jak mi się udało coś powiedzieć; tak jak pamiętałem, jak dziadek mówił, z tym samym rodzajem jakby intonacji; to czułem się dosyć creepy. Czułem się jakby przeze mnie dybuk jakiś przechodził i to była taka moja prywatna jakaś satysfakcja, bo wiedziałem, że to jest bohater, którego się nie da obronić, że to jest bohater, którego trzeba rozepchać, stworzyć pozór dla widza walki o jego prawdę, ale jednocześnie przymagnesować go czymś - opowiada aktor.

Nowe odcinki "Wśród nocnej ciszy" debiutują w HBO Max w każdy piątek. Będzie ich łącznie sześć.

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