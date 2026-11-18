W meczu rozegranym awansem z dwunastej kolejki siatkarskiej Ekstraklasy zespół Energa Trefl Gdańsk uległ drużynie Aluron CMC Warta Zawiercie 0:3. Poszczególne sety zakończyły się wynikami 14:25, 25:27 oraz 20:25.
Składy obu zespołów
Energa Trefl Gdańsk: Maksymilian Durski, Michał Gierżot, Moustapha M'Baye, Patryk Niemiec, Damian Schulz, Joseph Worsley - Voitto Koykka (libero) - Damian Kogut, Alaksiej Nasewicz, Przemysław Stępień.
Aluron CMC Warta Zawiercie: Mateusz Bieniek, Tomasz Fornal, Jakub Kochanowski, Miguel Tavares Rodrigues, Aaron Russell, Kamil Rychlicki - Jakub Popiwczak (libero) - Bartłomiej Bołądź, Michael Wright.