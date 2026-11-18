Piłkarze Korony Kielce w piątek zagrają na wyjeździe z Piastem Gliwice w 15. kolejce ekstraklasy. Spotkanie na Górnym Śląsku rozpocznie się o godzinie 18.00. Zespół Roberta Kolendowicza przystępuje do tego meczu po trzech porażkach z rzędu: w Pucharze Polski z Polonią Warszawa 1:2 oraz w lidze z Zagłębiem Lubin 0:1 i Radomiakiem 0:2.

Po 14 kolejkach piłkarze z Kielc zajmują 11. miejsce z 18 punktami. Piast Gliwice znajduje się na siódmej pozycji z dorobkiem 22 punktów. Rywale Korony nie przegrali żadnego z pięciu ostatnich meczów.

Trener Kolendowicz liczy na poprawę skuteczności

Szkoleniowiec Korony uważa, że o przełamaniu złej passy i zdobyciu drugiego zwycięstwa pod jego wodzą zadecyduje postawa w polach karnych. Podczas dwutygodniowej przerwy zespół pracował nad wykończeniem akcji oraz stałymi fragmentami gry.

„Kreowaliśmy sytuacje, ale nie potrafiliśmy ich wykorzystać. Kluczem do poprawy wynikowej jest skuteczność w jednym i w drugim polu karnym. Staraliśmy się o to w tej przerwie jak najbardziej zadbać” – podkreślił Robert Kolendowicz.

Trener zespołu z Kielc pozytywnie ocenił również styl gry rywali i pracę ich trenera Daniela Myśliwca.

„Może na kibicach styl gry ekipy z Górnego Śląska nie robi wrażenia, ale na mnie tak. Podoba mi się sposób, w jaki funkcjonuje ten zespół, odkąd dołączył do niego Daniel Myśliwiec. Teraz jest to drużyna, która broni jeden na jeden praktycznie na całym boisku. Grają ofensywnie, z odwagą, fantazją i polotem. To zespół wielowymiarowy i czeka nas duże wyzwanie” – ocenił szkoleniowiec Korony.

Powroty i absencje w zespole z Kielc

Z powodu nadmiaru żółtych kartek w spotkaniu nie zagra Morgan Fassbender. Po urazach do treningów wrócili Kosta Soteriou i Konrad Ciszek. Do gry gotowy jest także Dawid Błanik.

Po zgrupowaniu reprezentacji do zespołu dołącza Camilo Mena. Skrzydłowy w wieku 24 lat zadebiutował w pierwszej reprezentacji Kolumbii w bezbramkowym meczu z Chile. Zgłasza on gotowość do gry od razu po powrocie.

Defensywa skupiona na kontratakach Piasta

Obrońca Korony Bartłomiej Smolarczyk uważa, że Piast pod wodzą Myśliwca gra ofensywnie, a jego atutem jest szybkie przejście do ataku.

„Spodziewam się meczu otwartego, bo Piast chce grać w piłkę. Żyją z kontr, z tej swojej jakości z przodu. Ich kontry trzeba »zabijać« od początku i wierzę, że zespół z Gliwic straci wtedy swoją największą broń” – analizował obrońca zespołu z Kielc.

23-letni piłkarz zwrócił także uwagę na potrzebę pełnej koncentracji w defensywie do samego końca spotkania.

„Piłka to gra błędów. Kto tych błędów zrobi mniej albo kto ich więcej wykorzysta, wygrywa. Mam nadzieję, że my tych błędów zrobimy mniej, wykorzystamy potknięcia rywala i wygramy ten mecz” – podsumował Bartłomiej Smolarczyk.