Przyszłość Jana Urbana w reprezentacji. Cezary Kulesza komentuje

Cały kraj zastanawia się obecnie nad dalszymi losami szkoleniowca polskiej kadry. Ostateczny werdykt w kwestii pozostania Jana Urbana na stanowisku należy wyłącznie do stojącego na czele PZPN Cezarego Kuleszy. Jeszcze przed kończącym nasz udział w Lidze Narodów pojedynkiem ze Szwecją działacz zaznaczał, że unika podejmowania kroków pod wpływem emocji. Również po wybrzmieniu ostatniego gwizdka szef piłkarskiej federacji zachowuje pełen spokój. Jak zatem rysuje się sytuacja opiekuna Biało-czerwonych? Dziennikarze portalu Eurosport.pl poprosili prezesa związku o podsumowanie dotychczasowej pracy trenera.

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„Jak będę oceniał pracę trenera, to jednak będę musiał porozmawiać z trenerem. Jeśli będę miał jakiekolwiek zastrzeżenia, to przekażę to jemu. Będziemy rozmawiać” - uciął temat Cezary Kulesza w rozmowie z portalem Eurosport.pl. Działacz przyznał jednocześnie, że nie prowadził negocjacji z żadnym potencjalnym następcą, co pewnie działa na korzyść obecnego selekcjonera. Wcześniej spekulowano, że kluczowym czynnikiem mogą okazać się finanse, ponieważ dymisja Jana Urbana wiązałaby się najprawdopodobniej z koniecznością wypłaty olbrzymiej rekompensaty. Szef związku stanowczo jednak zaznaczył, że kwestie pieniężne nie będą miały „żadnego” wpływu na ewentualne zatrudnienie nowego szkoleniowca.

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Prezes PZPN Cezary Kulesza tłumaczy zmianę Biedronki na Lidla

Podczas wywiadu poruszono również temat ogólnej kondycji budżetowej Polskiego Związku Piłki Nożnej. W tym kontekście Cezary Kulesza przywołał nazwy popularnych dyskontów, czyli Lidla oraz Biedronki. Słowa prezesa nie dotyczyły jednak jego prywatnych nawyków zakupowych, lecz strategiczych partnerów wspierających piłkarską reprezentację. Warto zaznaczyć, że pierwsza z wymienionych sieci sponsoruje drużynę narodową obecnie, natomiast druga pełniła tę funkcję w przeszłości.

„Biedronki nie może być z Lidlem. Niektórzy piszą, że straciliśmy Biedronkę, a dostaliśmy przynajmniej o 30-40 procent lepszą ofertę od Lidla. Czy Orlen ogłosił, że nie podpisze umowy? Nie. My coś odpowiedzieliśmy? Nie. Różne rzeczy można pisać” - podkreślił w tej samej rozmowie prezes PZPN Cezary Kulesza.

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