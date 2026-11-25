50 lat temu, w noc Bożego Narodzenia 1976 roku, na drodze między Połańcem a Zrębinem, miała miejsce jedna z najbardziej wstrząsających zbrodni w powojennej historii Polski. Krystyna Łukaszek, będąca w piątym miesiącu ciąży, jej mąż Stanisław i jej dwunastoletni brat Miecio Kalita zostali brutalnie zamordowani. Zbrodnię widziało kilkadziesiąt osób. Nikt nie powstrzymał sprawców, a prawda została ukryta pod zbiorową zmową milczenia. Pół wieku później HBO Max wraca do tej sprawy po raz drugi. Serial "Wśród nocnej ciszy" w reżyserii Jana Holoubka i Macieja Kowalewskiego opowiedział ją językiem fabuły, inspirując się prawdziwymi okolicznościami i reportażem Wiesława Łuki "Nie oświadczam się". Film dokumentalny "Noc truchleje. Zbrodnia połaniecka" to prawdziwe i poruszające świadectwo żyjących świadków i uczestników tamtych wydarzeń.

Jan Holoubek i ludzkie potwory. Reżyser zdradza kulisy serialu "Wśród nocnej ciszy"

"Noc truchleje" - HBO zapowiada dokument o zbrodni połanieckiej

Film dokumentalny "Noc truchleje. Zbrodnia połaniecka" wraca do wydarzeń, które wstrząsnęły całą powojenną Polską. Odsłania kulisy śledztwa, które przez wiele miesięcy toczyło się w cieniu strachu, gróźb, przekupstwa i solidarności lokalnej społeczności.

Jedną z najważniejszych postaci w tej historii jest Zdzisława Kalita, matka Krystyny oraz Miecia. Nie godząc się z oficjalną wersją wydarzeń, samotnie i z niezwykłą determinacją domagała się wyjaśnienia okoliczności śmierci swoich dzieci. To właśnie jej upór doprowadził do ponownego podjęcia sprawy i stał się jednym z impulsów do przełomowych działań śledczych. Równolegle film przedstawia pracę policjantów i prokuratorów, którzy musieli zmierzyć się nie tylko z brakiem dowodów, ale przede wszystkim z niemal całkowitą zmową milczenia lokalnej społeczności.

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Czym będzie różnił się od "Wśród nocnej ciszy"?

Opowieść opiera się na relacjach uczestników śledztwa i procesu, wspomnieniach świadków, materiałach archiwalnych, aktach sądowych i ekspertyzach kryminalistycznych. Najważniejsze są jednak głosy osób, które były bezpośrednio zaangażowane w tę sprawę.

Przewodnikiem po tej historii jest Henryk Buczek, oficer śledczy, który prowadził dochodzenie w sprawie zbrodni połanieckiej. W dokumencie możemy usłyszeć także Wojciecha Malickiego, dziennikarza, który opisywał sprawę od samego początku, Wiesława Łukę, autora reportażu "Nie oświadczam się", oraz Hannę Gajewską-Kraczkowską, karnistkę, która wyjaśnia zawiłości tego trudnego śledztwa. Twórcom udało się też dotrzeć do Henryka Witka, jednego ze skazanych, który po latach opowiada o tamtych wydarzeniach ze swojej perspektywy.

Dzięki relacjom uczestników tamtych wydarzeń widzowie będą mogli poznać kolejne warstwy tej historii: mechanizmy zastraszania, manipulacji i fałszywych zeznań, działania różnych instytucji państwowych, a także proces zakończony bezprecedensowymi wyrokami. "Noc truchleje. Zbrodnia połaniecka" to opowieść o granicach ludzkiego strachu, odpowiedzialności za milczenie i odwadze stanięcia po stronie prawdy. Udział ekspertów pomaga znaleźć odpowiedzi na pytania, które po latach wciąż są aktualne: Jak rodzi się zbiorowa obojętność? Dlaczego ludzie odwracają wzrok, gdy dzieje się zło? Ile trzeba determinacji, by po tragedii, która odbiera wszystko, nadal walczyć o sprawiedliwość?

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"Noc truchleje. Zbrodnia połaniecka" - twórcy i premiera

Reżyserami filmu "Noc truchleje. Zbrodnia połaniecka" są Grzegorz Jankowski i Krzysztof Kudelski. Scenariusz napisał Grzegorz Jankowski, autorem zdjęć jest Adam Palenta, a muzykę skomponował Daniel Sałaciński. Za montaż odpowiadają Jerzy Zawadzki i Tomasz Bochniak. Producentami są Olga i Bartosz Cerkascy (Lulu Production), a za produkcję ze strony HBO Max odpowiada Magda Szczawińska. Dokument zadebiutuje na platformie już 1 stycznia 2027 roku. (informacja prasowa)