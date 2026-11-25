Fifi i Karolina po programie „Hotel Paradise 13”. Tak wyglądała ich relacja

W rozmowie z TVN Fifi wyznał, że po zakończeniu zdjęć do „Hotelu Paradise 13” oraz powrocie z Tajlandii regularnie utrzymywał kontakt z Karoliną poza kamerami. Uczestnicy widywali się na imprezach i spędzali czas w szerszym gronie, w którym pojawiały się między innymi Oliwia oraz Natalia. Z biegiem czasu ich znajomość wykroczyła poza ramy programowej rywalizacji, a Fifi zaczął postrzegać Karolinę jako bliską koleżankę, z którą może szczerze porozmawiać.

„Naprawdę widywaliśmy się bardzo często, bardzo się zbliżyliśmy, tak po prostu przyjacielsko, po ludzku” – wspominał uczestnik.

Z uwagi na przyjacielski charakter tej relacji późniejsze odkrycie okazało się dla niego wyjątkowo dotkliwe. Uczestnik nie żywił urazy o to, że na planie programu koleżanka dbała o własną pozycję. Miał pełną świadomość, że w „Hotelu Paradise” każdy walczy o przetrwanie i nagrodę, a jego żal wynikał z zupełnie innego powodu.

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Emisja „Hotelu Paradise” ujawniła prawdę. Fifi rozczarowany zachowaniem Karoliny

Kiedy podczas wywiadu padło pytanie o osobę, której ocena najbardziej zmieniła się po emisji odcinków, Fifi od razu wymienił swoją programową koleżankę.

„Karolina. Bardzo. Okropnie” – odpowiedział.

Powodem zmiany nastawienia okazała się sytuacja związana z listem oraz typowaniem uczestników do pojedynku. Chociaż Karolina i Michał otrzymali zadanie wskazania najsłabszych par, ostatecznie wytypowali najmocniejsze duety. Fifi przyznał, że przebieg tego zdarzenia poznał dopiero podczas oglądania programu w telewizji. Największy ból sprawił mu fakt, że po zakończeniu nagrań Karolina nie powiedziała mu o wszystkim otwarcie.

Fifi rezygnuje z konfrontacji z Karoliną. Uczestnik ocenia podejście koleżanki

Mimo poczucia zawodu Fifi nie skonfrontował się z koleżanką i nie zamierza już wyjaśniać tej sprawy. Pierwsze emocje zdążyły opaść, dlatego uczestnik nie widzi potrzeby wracania do przeszłości. Jednocześnie nie przekreślił samej Karoliny i wciąż postrzega ją jako osobę sympatyczną, choć ma pewne uwagi do jej zachowania podczas poważnych rozmów. Jego zdaniem dziewczyna ma tendencję do obracania trudnych tematów w żart, co sprawiło, że wątpił w skuteczność ewentualnej próby rozwiązania nieporozumienia.