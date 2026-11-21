Pracę na planie "Wśród nocnej ciszy" porównuje do maszyny tortur

"Wśród nocnej ciszy" to kapitalny, lecz niezwykle obciążający emocjonalnie serial. Justyna Wasilewska przyznaje, że po raz pierwszy w karierze przyszło jej zagrać aż tak jednoznacznie negatywną postać. - Powiem ci szczerze, że pierwszy raz miałam takie doświadczenie, że dostajesz po prostu do roboty taką bohaterkę [...]. Właściwie nie chcesz jej zrozumieć, masz jakiś opór w sobie, żeby w ogóle tam wejść i chcieć to zrozumieć, jakkolwiek to usprawiedliwić, bo nie chcesz tego usprawiedliwiać, chcesz to ocenić, a jednocześnie musisz to zagrać, gdzieś jakoś to przedstawić tak, żeby to było wiarygodne - mówi w naszej rozmowie, po czym objaśnia swój sposób na zagranie potwora.

"Jak zagrać potwora i nie zwariować? Justyna Wasilewska o roli we "Wśród nocnej ciszy"

- Było to bardzo ciekawe doświadczenie i gdzieś jakąś taką metodą dla mnie była po prostu realizacja tylko konkretnych, kolejnych etapów. Niezastanawianie się, niewchodzenie za bardzo w refleksje, tylko po prostu wchodzenie i jak rzemieślnik wykonywanie kolejnej części jakiegoś mebla, który w rezultacie jest po prostu maszyną tortur. [...] Chociaż i tak miejscami było to trudne, bo [...] były tam sceny na tyle bezwzględne, że samo uczestnictwo w nich było po prostu dość trudne.

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Jak obsada radziła sobie emocjonalnie?

A jak obsada radziła sobie z tymi trudnymi emocjami? Oglądając serial "Wśród nocnej ciszy" można dojść do wniosku, że na planie panowała grobowa atmosfera. Nic bardziej mylnego.

- Naszym wspólnym i zbiorowym narzędziem ochronnym było poczucie humoru. Naprawdę, my tam zbiorowo sobie rozpuszczaliśmy te napięcia, które musieliśmy zbudować w scenach, i to nas myślę jakoś tak zbiorowo ratowało i przed tym mrozem i przed tym tematem, które były naprawdę bardzo mocne - zdradza aktorka.

Nowe odcinki serialu "Wśród nocnej ciszy" ukazują się w piątki w HBO Max. Za scenariusz i reżyserię odpowiadają Jan Holoubek i Maciej Kowalewski, a w obsadzie znaleźli się m.in. Łukasz Simlat, Jędrzej Hycnar, Justyna Wasilewska, Magdalena Biegańska i Adam Woronowicz.

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