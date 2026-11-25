Halil wyzna Munevver prawdę o śmierci Remziego w 97. odcinku „Splątanych losów”
Halil nie będzie mógł dłużej ukrywać przed Munevver tego, co wydarzyło się w biurze Remziego. W 96. odcinku znalazł ciało zamordowanego mężczyzny, a następnie zabrał z jego pomieszczenia rodzinne zdjęcia i list dotyczący Ceylana. Teraz w końcu powie Munevver, że Remzi nie żyje. Wcześniej Halil nie wrócił na noc do domu, przez co Burak i Cetin zaczęli go szukać. Mężczyzna będzie próbował zapanować nad sytuacją, ale jego tajemnicza nieobecność i okoliczności śmierci Remziego mogą sprowadzić na niego dodatkowe podejrzenia.
Komisarz Serkan będzie szukał zabójcy Remziego w 97. odcinku „Splątanych losów”
Śledztwo w sprawie zabójstwa Remziego poprowadzi komisarz Serkan. Policjant będzie próbował odtworzyć okoliczności zbrodni i ustalić, kto odpowiada za śmierć mężczyzny. Szczególną uwagę zwróci na zdjęcie dziewczynki, które Halil zgubił na miejscu zabójstwa. Fotografia może okazać się ważnym tropem w dochodzeniu. Serkan będzie próbował ustalić, kim jest dziecko i jaki ma związek z Remzim. Na razie tożsamość dziewczynki pozostanie zagadką, ale jej zdjęcie może pomóc policjantowi w dalszych ustaleniach.
Munevver opowie Cetinowi o Tahsinie i szantażu Remziego w 97. odcinku „Splątanych losów”
Munevver zdecyduje się również porozmawiać z Cetinem o sprawach, które od pewnego czasu nie dają jej spokoju. Opowie synowi o Tahsinie oraz szantażu, którego dopuszczał się Remzi. Nie zdradzi jednak, czym dokładnie mężczyzna jej groził. Cetin już wcześniej zaczął podejrzewać, że matka coś przed nim ukrywa. W 96. odcinku wypytywał ją o Halila i wyczuwał, że nie mówi mu wszystkiego. Teraz otrzyma część wyjaśnień, ale Munevver nadal nie zdecyduje się opowiedzieć mu całej historii.
Ezgi zgodzi się pomóc Tahsinowi w 97. odcinku „Splątanych losów”
Tymczasem Ezgi coraz trudniej będzie ukrywać zazdrość o Yasemin. Dziewczyna będzie tak zdeterminowana, by pozbyć się rywalki, że postanowi skontaktować się z Tahsinem. Zadzwoni do niego i zgodzi się pomóc mu w jego działaniach. Jej decyzja może okazać się bardzo niebezpieczna dla Yasemin. Tahsin od dawna próbuje dotrzeć do córki, a teraz zyska kolejną osobę gotową mu pomóc. Ezgi będzie jednak kierować się przede wszystkim własną zazdrością, nie myśląc o konsekwencjach swojego wyboru.
„Splątane losy” – data i godzina emisji 97 odcinka
Odcinek 97. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany w piątek, 27 listopada 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.
„Splątane losy” – opis serialu i obsada
„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.
Obsada:
- Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci
- Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan
- Emir Gülsever jako Burak
- Şerif Bozkurt jako Halil
- Yeşim Ceylan jako Ayfer
- Doğaç Gözüdeli jako Kerem
- Zelal Barlas jako Meltem
- İrem Korkmaz jako Ezgi
- Nesrin Yıldırım jako Suzan
- Elifnaz Sabuncu jako Pınar