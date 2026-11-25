Halil wyzna Munevver prawdę o śmierci Remziego w 97. odcinku „Splątanych losów”

Halil nie będzie mógł dłużej ukrywać przed Munevver tego, co wydarzyło się w biurze Remziego. W 96. odcinku znalazł ciało zamordowanego mężczyzny, a następnie zabrał z jego pomieszczenia rodzinne zdjęcia i list dotyczący Ceylana. Teraz w końcu powie Munevver, że Remzi nie żyje. Wcześniej Halil nie wrócił na noc do domu, przez co Burak i Cetin zaczęli go szukać. Mężczyzna będzie próbował zapanować nad sytuacją, ale jego tajemnicza nieobecność i okoliczności śmierci Remziego mogą sprowadzić na niego dodatkowe podejrzenia.

Komisarz Serkan będzie szukał zabójcy Remziego w 97. odcinku „Splątanych losów”

Śledztwo w sprawie zabójstwa Remziego poprowadzi komisarz Serkan. Policjant będzie próbował odtworzyć okoliczności zbrodni i ustalić, kto odpowiada za śmierć mężczyzny. Szczególną uwagę zwróci na zdjęcie dziewczynki, które Halil zgubił na miejscu zabójstwa. Fotografia może okazać się ważnym tropem w dochodzeniu. Serkan będzie próbował ustalić, kim jest dziecko i jaki ma związek z Remzim. Na razie tożsamość dziewczynki pozostanie zagadką, ale jej zdjęcie może pomóc policjantowi w dalszych ustaleniach.

Munevver opowie Cetinowi o Tahsinie i szantażu Remziego w 97. odcinku „Splątanych losów”

Munevver zdecyduje się również porozmawiać z Cetinem o sprawach, które od pewnego czasu nie dają jej spokoju. Opowie synowi o Tahsinie oraz szantażu, którego dopuszczał się Remzi. Nie zdradzi jednak, czym dokładnie mężczyzna jej groził. Cetin już wcześniej zaczął podejrzewać, że matka coś przed nim ukrywa. W 96. odcinku wypytywał ją o Halila i wyczuwał, że nie mówi mu wszystkiego. Teraz otrzyma część wyjaśnień, ale Munevver nadal nie zdecyduje się opowiedzieć mu całej historii.

Ezgi zgodzi się pomóc Tahsinowi w 97. odcinku „Splątanych losów”

Tymczasem Ezgi coraz trudniej będzie ukrywać zazdrość o Yasemin. Dziewczyna będzie tak zdeterminowana, by pozbyć się rywalki, że postanowi skontaktować się z Tahsinem. Zadzwoni do niego i zgodzi się pomóc mu w jego działaniach. Jej decyzja może okazać się bardzo niebezpieczna dla Yasemin. Tahsin od dawna próbuje dotrzeć do córki, a teraz zyska kolejną osobę gotową mu pomóc. Ezgi będzie jednak kierować się przede wszystkim własną zazdrością, nie myśląc o konsekwencjach swojego wyboru.

„Splątane losy” – data i godzina emisji 97 odcinka

Odcinek 97. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany w piątek, 27 listopada 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.

„Splątane losy” – opis serialu i obsada

„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.

Obsada:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

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