"Pierścienie Władzy" nie tracą na popularności

Jak informuje Prime Video, trzeci sezon serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" w ciągu pierwszych dwunastu dni dotarł do 33 milionów widzów na całym świecie, podobnie jak jego poprzednicy plasując się wśród 10 najchętniej oglądanych kolejnych sezonów seriali w historii serwisu. Od premiery najnowszej odsłony "Pierścienie Władzy" nieprzerwanie zajmują pierwsze miejsce w globalnym rankingu Prime Video, osiągając pozycję lidera w ponad 100 krajach. Prequel "Władcy Pierścieni" pozostaje zatem jednym z tytułów, które w największym stopniu przyczyniają się do pozyskiwania nowych subskrybentów Amazon Prime, a serial obejrzało już ponad 200 milionów widzów na całym świecie.

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Przedłużenie serialu na czwarty sezon było zatem czystą formalnością. Prime Video potwierdziło, że czwarty sezon "Władcy Pierścieni: Pierścienie Władzy" znajduje się na etapie preprodukcji, a zdjęcia rozpoczną się wiosną w Shepperton Studios w Wielkiej Brytanii, stałym miejscu produkcji serialu. Premiery nowych odcinków możemy zatem spodziewać się w 2028 roku.

- Wraz z trzecim sezonem, który przynosi wyczekiwany przez fanów przełomowy moment, wykucie Jedynego Pierścienia, z dumą potwierdzamy realizację czwartego sezonu z J.D. Payne'em, Patrickiem McKayem i całym zespołem kreatywnym. Nie możemy się doczekać, by zabrać fanów jeszcze głębiej w bogaty świat Drugiej Ery Tolkiena - ogłosił Peter Friedlander, szef globalnego działu telewizji Amazon MGM Studios.

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"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" - o serialu

"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" po raz pierwszy przenosi na ekrany heroiczne legendy owianej sławą Drugiej Ery w historii Śródziemia. Akcja tego epickiego dramatu rozgrywa się tysiące lat przed wydarzeniami opisanymi w książkach J.R.R. Tolkiena "Hobbit" i "Władca Pierścieni" i zabierze widzów do czasów, w których kształtowały się wielkie potęgi, królestwa rozkwitały i popadały w ruinę, niepozorni bohaterowie wystawiani byli na próbę, nadzieja wisiała na włosku, a największy złoczyńca, jaki kiedykolwiek wyszedł spod pióra Tolkiena, groził pogrążeniem całego świata w ciemności. Serial śledzi losy licznych postaci, zarówno dobrze znanych, jak i nowych, które muszą stawić czoła budzącemu od dawna obawy powrotowi zła do Śródziemia. Od najmroczniejszych głębin Gór Mglistych, przez majestatyczne lasy Lindonu, stolicy elfów, i zapierające dech w piersiach wyspiarskie królestwo Númenoru, aż po najodleglejsze krańce mapy - te królestwa i postacie stworzą dziedzictwo, które przetrwa długo po ich odejściu. (informacja prasowa)

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