Kim jest Lilla z „Sanatorium miłości 8”?

Lilla pochodzi z Sosnowca. Jest rozwódką i od trzech dekad pozostaje singielką. Po nieudanym małżeństwie próbowała jeszcze dwóch poważnych relacji, jednak żadna z nich nie zakończyła się szczęśliwie. Dziś jest mamą dwojga dorosłych dzieci i szczęśliwą babcią - z wnuczką łączy ją wyjątkowa więź. Jej życie zawodowe to gotowy scenariusz filmowy. Z wykształcenia jest rzeźniczką, przez lata pracowała w zakładach mięsnych i sklepach, gdzie pełniła również funkcje kierownicze. To jednak dopiero początek. Lilla była także piekarzem, plastykiem i cukierniczką - własnoręcznie tworzyła torty i organizowała przyjęcia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Najbardziej nietypowy etap? Dziesięć lat jako kierowca samochodu dostawczego. Samotnie przemierzała Europę, pokonując dziesiątki tysięcy kilometrów podczas jednego wyjazdu. Żyła w trasie, skupiona na pracy i obowiązkach. - Gdy byłam kierowcą, nie miałam czasu na miłość. Dziś wreszcie mogę sobie na nią pozwolić – podkreśla.

Lilla w „Sanatorium miłości 8” - czego szuka?

Lilla nie ukrywa, że w życiu zabrakło jej prawdziwego uczucia. Ma przyjaciół, rodzinę i wsparcie bliskich, ale - jak mówi - chce poczuć, że jest dla kogoś najważniejsza. Marzy o mężczyźnie, który okaże czułość, troskę i da jej poczucie bezpieczeństwa. To kobieta energiczna, odważna i otwarta na nowe doświadczenia. Nie boi się wyzwań - chętnie spróbowałaby żeglowania, a nawet skoku ze spadochronem. Jest bezpośrednia, mówi to, co myśli, i ma duże poczucie humoru. Właśnie taka postawa może sprawić, że w „Sanatorium miłości 8” szybko przyciągnie uwagę innych uczestników. Czy po latach samotności wreszcie usłyszy słowa, na które czeka? Nowa edycja programu może okazać się dla niej przełomem.

O czym jest „Sanatorium miłości 8”?

„Sanatorium miłości 8” to ósma odsłona hitowego reality show TVP, które udowadnia, że na miłość nigdy nie jest za późno. Program gromadzi dojrzałych singli z różnych zakątków Polski, którzy decydują się otworzyć na nowe relacje i zawalczyć o szczęście u boku drugiej osoby. Uczestnicy wyjeżdżają do malowniczego uzdrowiska, gdzie biorą udział w randkach, zadaniach integracyjnych i rozmowach o życiowych doświadczeniach. Format łączy romantyczne emocje z dużą dawką humoru i wzruszeń, pokazując prawdziwe historie ludzi, którzy mimo trudnych przeżyć wciąż wierzą w miłość.

Kto prowadzi „Sanatorium miłości 8”?

Gospodynią programu niezmiennie pozostaje Marta Manowska. Dziennikarka i prezenterka towarzyszy uczestnikom na każdym etapie tej niezwykłej przygody - wspiera ich w chwilach zwątpienia, prowadzi rozmowy podsumowujące oraz ogłasza najważniejsze decyzje. Jej empatia i doświadczenie sprawiają, że bohaterowie czują się bezpiecznie, a widzowie mogą jeszcze głębiej poznać ich historie. Marta Manowska od lat jest twarzą formatu i jednym z jego najmocniejszych filarów.

Kiedy i gdzie oglądać nowe odcinki?

Premiera „Sanatorium miłości 8” zaplanowana jest na 8 marca. Nowe odcinki emitowane będą w niedzielne wieczory na antenie TVP1, o godzinie 21:25. Program można oglądać zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i online - za pośrednictwem platformy TVP VOD, gdzie dostępne są również powtórki i wcześniejsze epizody. Dzięki temu widzowie mogą śledzić losy uczestników w dogodnym dla siebie czasie i nie przegapić żadnych emocjonujących momentów nowej edycji.