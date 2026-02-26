„Policjantki i Policjanci” wracają z nowym sezonem. Na komendzie wybuchnie prawdziwa burza

Katarzyna Garwolińska
2026-02-26 13:04

Już za kilka dni widzowie znów zajrzą na wrocławską komendę. Nowe odcinki serialu „Policjantki i Policjanci” przyniosą poważne zmiany, dramatyczne decyzje i sprawy, które wystawią funkcjonariuszy na najtrudniejszą próbę od lat. Czy zespół przetrwa nadchodzące turbulencje? Wiosenny sezon zapowiada się jako jeden z najbardziej emocjonujących w historii produkcji. Zagrożenie, z jakim zmierzy się komendant Witacki i jego ludzie, może zachwiać dotychczasowym porządkiem na komendzie.

Kiedy nowe odcinki „Policjantek i Policjantów”?

Nowy sezon serialu „Policjantki i Policjanci” startuje 2 marca. Odcinki będzie można oglądać od poniedziałku do piątku o godz. 19:00 w Czwórce, w stałym paśmie produkcji, czyli o 19:00. To dobra wiadomość dla fanów codziennych seriali kryminalnych - emisja pozostaje bez zmian, a widzowie znów będą mogli śledzić losy swoich ulubionych bohaterów każdego dnia.

Co wydarzy się w nowym sezonie „Policjantek i Policjantów”?

Na komendzie zapanuje atmosfera niepewności. Komendant Witacki (Paweł Okoński) oraz jego zespół staną w obliczu zagrożenia, które może podzielić funkcjonariuszy. Pojawi się pytanie, czy policjanci zachowają jedność, czy też przeciwnik wykorzysta ich słabości.

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

Równie dramatycznie będzie w życiu prywatnym bohaterów. Mikołaj Białach (Mariusz Węgłowski) otrzyma wstrząsające informacje, które mogą doprowadzić go do ryzykownych decyzji. Marek (Wojciech Sikora) i Natalia (Anna Bosak) zmierzą się z konsekwencjami niedawnych wydarzeń, a sytuacja odbije się także na relacji z synem Marka, Igorem (Ignacy Kwieciński). Daria (Magdalena Kocoń) spróbuje pogodzić się z uczuciową decyzją Bartka (Miłosz Błach), który wybrał Edytę (Klara Williams). Lena (Alicja Dąbrowska) wróci do pracy i zacznie uważnie przyglądać się Kostyrze (Krzysztof Zych), którego przeszłość skrywa więcej tajemnic, niż mogłoby się wydawać. Miłosz „Góral” Bachleda (Paweł Kowalczyk) będzie musiał odnaleźć się w nowej rzeczywistości na komendzie, jednocześnie godząc służbę z obowiązkami ojca i męża. Nowy sezon to nie tylko sprawy kryminalne, ale też silne wątki obyczajowe, które od lat przyciągają widzów przed telewizory.

Kto wystąpi w nowym sezonie?

W wiosennych odcinkach wystąpią m.in.:

  • Paweł Okoński jako komendant Witacki
  • Mariusz Węgłowski jako Mikołaj Białach
  • Wojciech Sikora jako Marek
  • Anna Bosak jako Natalia
  • Magdalena Kocoń jako Daria
  • Miłosz Błach jako Bartek
  • Klara Williams jako Edyta
  • Alicja Dąbrowska jako Lena
  • Krzysztof Zych jako Kostyra
  • Paweł Kowalczyk jako Miłosz „Góral” Bachleda

Dlaczego nowy sezon może być przełomowy?

Twórcy zapowiadają nie tylko nowe sprawy kryminalne, ale także poważne zmiany w relacjach między bohaterami. Jeśli zagrożenie na komendzie okaże się realne, może dojść do podziałów, których skutki widzowie będą odczuwać przez wiele odcinków.

Serial „Policjantki i Policjanci” od lat cieszy się dużą popularnością wśród widzów Czwórki. Wiosenny sezon może okazać się jednym z najmocniejszych w historii produkcji.

