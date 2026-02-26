Kiedy nowe odcinki „Policjantek i Policjantów”?

Nowy sezon serialu „Policjantki i Policjanci” startuje 2 marca. Odcinki będzie można oglądać od poniedziałku do piątku o godz. 19:00 w Czwórce, w stałym paśmie produkcji, czyli o 19:00. To dobra wiadomość dla fanów codziennych seriali kryminalnych - emisja pozostaje bez zmian, a widzowie znów będą mogli śledzić losy swoich ulubionych bohaterów każdego dnia.

Co wydarzy się w nowym sezonie „Policjantek i Policjantów”?

Na komendzie zapanuje atmosfera niepewności. Komendant Witacki (Paweł Okoński) oraz jego zespół staną w obliczu zagrożenia, które może podzielić funkcjonariuszy. Pojawi się pytanie, czy policjanci zachowają jedność, czy też przeciwnik wykorzysta ich słabości.

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

Równie dramatycznie będzie w życiu prywatnym bohaterów. Mikołaj Białach (Mariusz Węgłowski) otrzyma wstrząsające informacje, które mogą doprowadzić go do ryzykownych decyzji. Marek (Wojciech Sikora) i Natalia (Anna Bosak) zmierzą się z konsekwencjami niedawnych wydarzeń, a sytuacja odbije się także na relacji z synem Marka, Igorem (Ignacy Kwieciński). Daria (Magdalena Kocoń) spróbuje pogodzić się z uczuciową decyzją Bartka (Miłosz Błach), który wybrał Edytę (Klara Williams). Lena (Alicja Dąbrowska) wróci do pracy i zacznie uważnie przyglądać się Kostyrze (Krzysztof Zych), którego przeszłość skrywa więcej tajemnic, niż mogłoby się wydawać. Miłosz „Góral” Bachleda (Paweł Kowalczyk) będzie musiał odnaleźć się w nowej rzeczywistości na komendzie, jednocześnie godząc służbę z obowiązkami ojca i męża. Nowy sezon to nie tylko sprawy kryminalne, ale też silne wątki obyczajowe, które od lat przyciągają widzów przed telewizory.

Kto wystąpi w nowym sezonie?

W wiosennych odcinkach wystąpią m.in.:

Paweł Okoński jako komendant Witacki

Mariusz Węgłowski jako Mikołaj Białach

Wojciech Sikora jako Marek

Anna Bosak jako Natalia

Magdalena Kocoń jako Daria

Miłosz Błach jako Bartek

Klara Williams jako Edyta

Alicja Dąbrowska jako Lena

Krzysztof Zych jako Kostyra

Paweł Kowalczyk jako Miłosz „Góral” Bachleda

Dlaczego nowy sezon może być przełomowy?

Twórcy zapowiadają nie tylko nowe sprawy kryminalne, ale także poważne zmiany w relacjach między bohaterami. Jeśli zagrożenie na komendzie okaże się realne, może dojść do podziałów, których skutki widzowie będą odczuwać przez wiele odcinków.

Serial „Policjantki i Policjanci” od lat cieszy się dużą popularnością wśród widzów Czwórki. Wiosenny sezon może okazać się jednym z najmocniejszych w historii produkcji.