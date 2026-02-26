"Bridgertonowie". Kiedy 5. sezon i o kim opowie? Oto co już wiemy

"Bridgertonowie" mocno ostatnio niedomagają, czwarty sezon to zdecydowanie najsłabszy z dotychczasowych, ale na popularność wciąż narzekać nie mogą. Serwis Screen Rant (powołując się na raport Parrot Analytics) podaje, że pierwsza część najnowszej odsłony serialu (ta ze stycznia) przebiła wyniki oglądalności swej poprzedniczki, a przychód z całego uniwersum (włączając serial o królowej Charlottcie) sięga 350 mln dolarów - i to wyłącznie na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady. "Bridgertonowie" mieli też zapewnić Netflixowi aż 1.7 mln nowych użytkowników.

"Bridgertonowie": rozmawiamy z gwiazdami hitu Netflixa | WYWIAD

"Bridgertonowie" - o kim opowie 5. sezon?

W myśl tego, że nie zabija się kury znoszącej złote jaja, król streamingu już dawno temu zamówił kolejne dwa sezony "Bridgertonów". Każda z serii adaptuje jedną z książek Julii Quinn, skupiając się na losach jednego z rodzeństwa. Dotąd śledziliśmy miłosne uniesienia Daphne (Phoebe Dynevor), Anthony'ego (Jonathan Bailey), Colina (Luke Newton) i Benedicta (Luke Thompson), a teraz czas na... no właśnie, kogo?

Fani spekulowali, że piąty sezon skupi się na historii miłosnej Eloise Bridgerton (Claudia Jessie) i miałoby to sens, niemniej wydarzenia ukazane w drugiej połowie czwartego sezonu sugerują, jakoby w nowych odcinkach na pierwszy plan wysunąć się miała Francesca (Hannah Dodd), która właśnie owdowiała. Podkreślamy jednak jasno i wyraźnie, że na obecną chwilę są to wyłącznie spekulacje - pewności nabierzemy dopiero po oficjalnym ogłoszeniu Netflixa.

"Bridgertonowie" bez Lady Danbury? Wiemy, czy gwiazda serialu wróci w 5. sezonie

Wątek Lady Danbury, która postanowiła opuścić socjetę i ruszyć w świat, zaniepokoił widzów. Czy to oznacza, że nie zobaczymy jej w piątym sezonie? Twórczyni "Bridgertonów", Jess Brownell, zapewniła, że nie mamy się o co martwić.

Pragnę jasno zaznaczyć, że nie mamy najmniejszego zamiaru wycofywać Adjoi [Andoh, aktorki kreującej postać Lady Danbury - przyp. red.]. Jak najbardziej będzie częścią piątego sezonu. Chcieliśmy po prostu zbadać dynamikę przyjaźni, w której zachodzi tak duża nierównowaga sił. To był zresztą główny motyw [czwartego] sezonu - relacja pracodawców i służących - powiedziała w wywiadzie dla serwisu Deadline.

PRZECZYTAJ TEŻ: Seriale na odmóżdżenie. 5 najlepszych guilty pleasures

"Bridgertonowie" - 5. sezon. Kiedy nowe odcinki trafią do Netflixa?

Zagraniczne media donoszą, że zdjęcia do piątego sezonu "Bridgertonów" mają ruszyć wiosną tego roku. Nowych odcinków możemy zatem spodziewać się w okolicach początku lub połowy 2027 roku.