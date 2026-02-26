Dobra wiadomość dla wszystkich wcześniejszych emerytów i rencistów, którzy pozostają aktywni zawodowo. Od 1 marca 2026 roku zaczną obowiązywać nowe, korzystniejsze limity dorabiania do świadczeń. Zmiany oznaczają, że będzie można zarobić więcej bez ryzyka, że ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłatę emerytury czy renty.

Wyższe limity, czyli więcej pieniędzy w portfelu

Kluczowa zmiana dotyczy progów przychodu, które każdy pracujący emeryt lub rencista musi monitorować. Bezpieczny limit, czyli kwota, która nie powoduje żadnych konsekwencji, wzrośnie o blisko 300 zł. Z kolei próg, po którego przekroczeniu świadczenie jest zawieszane, zostanie podniesiony o ponad 550 zł.

Nowe zasady w praktyce oznaczają zielone światło dla większych zarobków.

Rodzaj progu (od 1 marca 2026 r.) Kwota miesięczna brutto Skutek dla świadczenia Przychód poniżej 70% przeciętnego wynagrodzenia do 6 438,50 zł Świadczenie wypłacane w pełnej wysokości Przychód między 70% a 130% przeciętnego wynagrodzenia od 6 438,50 zł do 11 957,20 zł Świadczenie zostanie zmniejszone Przychód powyżej 130% przeciętnego wynagrodzenia powyżej 11 957,20 zł Wypłata świadczenia zostanie zawieszona

Co się stanie, gdy przekroczysz próg?

Jeśli Twoje miesięczne zarobki brutto znajdą się w „widełkach” między 6 438,50 zł a 11 957,20 zł, ZUS zmniejszy Twoje świadczenie. Obniżka będzie równa kwocie, o jaką przekroczyłeś dolny próg.

Istnieje jednak bezpiecznik. ZUS nie może obniżyć świadczenia o więcej niż ustalona kwota maksymalna, która od 1 marca 2026 r. wyniesie:

989,41 zł – dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

– dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 742,10 zł – dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

– dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy, 841,05 zł – dla rent rodzinnych (gdy uprawniona jest jedna osoba).

Zgłoszenie to obowiązek. Brak może drogo kosztować

Pamiętaj, że o podjęciu pracy zarobkowej i przewidywanych dochodach musisz poinformować ZUS. Ignorowanie tego obowiązku to prosta droga do kłopotów. Osoby, które nie zgłoszą przychodów, mogą być zmuszone do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń nawet za trzy lata wstecz.

Zgłoszenie przychodu działa jak polisa ubezpieczeniowa – w razie pomyłki ZUS może żądać zwrotu świadczeń tylko za ostatni rok. Wystarczy złożyć formularz EROP, dostępny w placówkach i na stronie internetowej ZUS.

Kto może dorabiać bez żadnych ograniczeń?

Nie wszystkich obowiązują limity. Jeśli osiągnąłeś już powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn), możesz dorabiać bez obaw o wysokość swojej emerytury.

Jest jednak ważny wyjątek: osoby, których emerytura jest podwyższana do kwoty minimalnej (1 978,49 zł brutto od 1 marca 2026 r.). Jeśli ich dodatkowy przychód przekroczy kwotę dopłaty do minimum, ZUS wypłaci im świadczenie w faktycznej wysokości, bez tego wyrównania.

Limity nie dotyczą również:

Rencistów pobierających rentę wojenną lub wojskową, jeśli niezdolność do pracy powstała w związku ze służbą.

Osób pobierających rentę rodzinną po takich inwalidach.

Osób, dla których renta rodzinna jest korzystniejsza niż emerytura przysługująca z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego.