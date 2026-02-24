Kim jest Paweł z „Sanatorium miłości 8”?

Paweł pochodzi ze Sławna i wychował się w wielodzietnej rodzinie. Jego ojciec był Polakiem, a matka Niemką. W dzieciństwie musiał mierzyć się z przezwiskami i odrzuceniem ze strony rówieśników, co często kończyło się konfliktami. Te doświadczenia zahartowały go i nauczyły wrażliwości na krzywdę innych. Z zawodu jest emerytowanym mechanizatorem rolnictwa, jednak prawdziwy sukces finansowy osiągnął dzięki prowadzeniu hurtowni chemicznej. Przez lata był aktywnym przedsiębiorcą, a dziś angażuje się w działalność społeczną. Paweł ma za sobą 38 lat małżeństwa, które wspomina jako czas pełen energii, wspólnych wyjść, koncertów i zabawy. Z biegiem lat relacja jednak wygasła. Sam przyznaje, że zawsze miał powodzenie u kobiet, uwielbia tańczyć i nie szczędzi komplementów. Dziś jednak chce stabilnego, dojrzałego uczucia.

ESKA_ Jak potoczyły się losy kuracjuszy z "Sanatorium miłości"? Czy Grażynka znalazła miłość? Nowe związki i rozstania

Uczestnik „Sanatorium miłości 8” to także lokalny społecznik. Wspiera potrzebujących, angażuje się w pomoc osobom starszym i uzależnionym, a także działa na rzecz zwierząt jako państwowy inspektor nadzoru. Organizował interwencje i zbiórki karmy dla zwierząt z ubogich terenów. W domu czekają na niego dwa koty, które - jak mówi - są jego wiernymi towarzyszami. Paweł pełni funkcję prezesa Związku Kombatantów i Inwalidów Wojennych oraz prowadzi klub morsów, w którym występuje jako symboliczny „Neptun”. Sporty wodne i morsowanie to jego największa pasja. Marzy, by partnerka podzielała jego zamiłowanie do aktywnego stylu życia.

O czym jest „Sanatorium miłości”?

„Sanatorium miłości” to program randkowy TVP, w którym samotni seniorzy spotykają się w uzdrowiskowej scenerii, by dać sobie drugą szansę na uczucie. Uczestnicy biorą udział w zadaniach integracyjnych, aktywnościach sportowych i romantycznych randkach.

„Sanatorium miłości 8” kontynuuje tę formułę, pokazując, że miłość nie zna wieku. Widzowie śledzą rodzące się relacje, przyjaźnie, rywalizację i szczere rozmowy o przeszłości. Każda edycja przynosi silne osobowości i emocje, które niejednokrotnie zaskakują.

Kto prowadzi „Sanatorium miłości 8”?

Gospodynią programu niezmiennie pozostaje Marta Manowska. To ona towarzyszy uczestnikom w najważniejszych momentach, prowadzi rozmowy i wspiera ich w trudnych chwilach. Jej empatia i doświadczenie sprawiają, że bohaterowie czują się bezpiecznie, a widzowie mogą jeszcze głębiej wejść w ich historie.

Kiedy nowe odcinki „Sanatorium miłości 8” i gdzie oglądać?

Nowe odcinki „Sanatorium miłości 8” emitowane będą w wiosennej ramówce TVP w niedzielne wieczory w TVP1, o godzinie 21:25. Program dostępny będzie również w serwisie TVP VOD, gdzie można nadrobić wcześniejsze epizody. To właśnie w tym sezonie przekonamy się, czy Paweł znajdzie kobietę, która zaakceptuje jego temperament, energię i pasję do zimnych kąpieli.

Paweł z „Sanatorium miłości 8” nie ukrywa, że samotność bywa trudna. Jest gotowy znów „rozdawać serce”, jak sam mówi. Czy jego otwartość i charyzma okażą się kluczem do nowej relacji? W tej edycji emocji na pewno nie zabraknie.