Wichrowe wzgórze, odcinek 372: Halil i Zeynep wybierają imię dla dziecka! To hołd dla bliskich im osób

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-02-26 13:28

„Wichrowe Wzgórze” to turecki serial o Zeynep i Halilu, pochodzących z różnych światów. W odcinku 372, który TVP1 wyemituje 4 marca, emocje sięgają zenitu – miłość, nienawiść i zemsta splatają się w kolejnym kluczowym momencie ich historii, wciągając widzów w dramatyczne losy bohaterów.

W poprzednim odcinku (371) Tulay i Gulhan próbowały odgadnąć płeć dziecka Zeynep, a Selma otrzymała zapłatę za projekty biżuterii. Kumru ogłosiła zaręczyny z Umutem, a Eren kupił dom na kredyt. Gulhan i Tekin postanowili ponownie spróbować leczenia, by spełnić marzenie o własnym dziecku.

Najpopularniejsze tureckie seriale ostatnich lat

„Wichrowe wzgórze” – streszczenie odcinka 372

Halil i ciężarna Zeynep wracają do domu po trzymiesięcznym pobycie we Francji, gdzie kobieta dopracowywała swoją linię perfum, które wkrótce mają trafić do sprzedaży w Turcji. Po powrocie rodzina żyje dwiema ważnymi sprawami: oczekiwaniem na narodziny dziecka oraz przygotowaniami do zaręczyn Merve i Cemila. Merve wyznaje siostrze, że jest zakochana, a Halil przekonuje Tülay, by zgodziła się na małżeństwo najmłodszej córki, dzięki czemu uroczystość może odbyć się bez przeszkód.

Znając już płeć dziecka, Halil i Zeynep postanawiają w wyjątkowy sposób wybrać imię dla syna, losując je spośród zapisanych propozycji. Halil, chcąc spełnić skryte marzenie żony o nadaniu dziecku imienia po jej zmarłym ojcu, podmienia karteczki, by wylosowane zostało imię Ömer, co przynosi Zeynep ogromne wzruszenie i radość. Wieczorem odbywają się oficjalne zaręczyny Merve i Cemila, zwieńczone symbolicznym przecięciem czerwonej wstążki przez Halila. Po uroczystości Zeynep wyznaje mężowi, że postanowiła rozszerzyć imię syna do Ihsan Ömer, by uczcić także jego ojca, czym głęboko go porusza i umacnia ich rodzinne więzi.

"Wichrowe wzgórze" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Wichrowe wzgórze” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00 na antenie TVP1. Kolejny, 372. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek 5 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Cemre Arda gra Zeynep w serialu "Wichrowe wzgórze". Piękna aktorka dostała rolę przypadkiem!

"Wichrowe wzgórze" - opis serialu i obsada

„Wichrowe Wzgórze” to turecki serial, który zdobył dużą popularność w Polsce. Opowiada historię Zeynep, wychowanej w luksusie, i Halila, który od dzieciństwa zmaga się z tragediami i pragnieniem zemsty za śmierć rodziców. Gdy Halil odkrywa, że Zeynep pochodzi z rodziny, którą nienawidzi, między nimi rodzą się konflikty i napięcia. Czy miłość może pokonać wrogość i urazy przeszłości? Odpowiedzi widzowie poznają w kolejnych odcinkach pełnej emocji telenoweli.

W serialu występują:

  • Gökberk Yıldırım (jako Halil Fırat)
  • Cemre Arda (jako Zeynep Aslanlı)
  • Enes Özdemir (jako Yusuf)
  • İlkay Güz Bozkurt (jako Gülce)
  • Selma Kutluğ (jako Zümrüt)
  • Dilek Aba (jako Songül)
  • Sena Pehlivan (jako Selma Aslanlı)
  • Zeynep Serpil Bozkurt (jako Tülay Aslanlı)
  • İlayda Sumak (jako Merve Aslanlı)
  • Adem Bal (jako Cemil)
  • Hilal Kuvvet (jako Canan)
  • Ezgi Dalgıç (jako Asu)
  • Sude Oduncu (jako Gülhan Fırat)
  • Furkan Bozkurt (jako Tekin)
  • Serdar Yusuf Şen (jako Eren)
  • Tarık Tiryakioğlu (jako Feyyaz)
  • Gülşah Susam (jako Şehnaz)
  • Arda Şanlı (jako Hakan)
  • Ecem Yüceşakar (jako Feriha)
Wichrowe wzgórze - Halil i Zeynep wybierają imię dla dziecka! To hołd dla bliskich im osób
Galeria zdjęć 6
Streszczenia seriali
tureckie seriale
Wichrowe wzgórze