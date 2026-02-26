Władimir Semirunnij o rodzinie w Rosji. Boi się jednego

Świeżo upieczony wicemistrz olimpijski w barwach Polski, Władimir Semirunnij, cieszy się z sukcesu, choć cieniem kładzie się na nim trudna sytuacja osobista.

Łyżwiarz nie ukrywa lęku o bezpieczeństwo swoich krewnych, którzy pozostali na terenie Federacji Rosyjskiej.

Sportowiec zamierza osiedlić się nad Wisłą na stałe i kupić tu nieruchomość, podkreślając, że wybór polskich barw był w pełni świadomy.

Dowiedz się, dlaczego zawodnik wyklucza powrót do ojczyzny i jak jego kariera wpływa na życie jego rodziny.

Inwestycja w polską przyszłość

Dla Władimira Semirunnego sprawa jest jasna – jego dom jest teraz tutaj. Premie finansowe, które przysługują mu za wywalczenie olimpijskiego srebra, planuje przeznaczyć na zakup własnego lokum. Łyżwiarzowi zależy na pełnej asymilacji i poczuciu stabilizacji, by po wyczerpujących zgrupowaniach czy zawodach mieć własny kąt, do którego zawsze będzie mógł wrócić. Chce w stu procentach poczuć się obywatelem naszego kraju.

- Na pewno chcę mieszkać w Polsce, dlatego myślę, że na pewno będę chciał kupić tutaj mieszkanie i żeby mógł tu po prostu spokojnie wracać, jak mówię, że już w domu i na pewno też już do swojego domu - zapowiada Semirunnij.

Zmiana barw narodowych nie była w jego przypadku kaprysem chwili, lecz elementem długofalowej strategii. Semirunnij podjął tę kluczową decyzję jeszcze jako junior, tuż po zdobyciu medalu mistrzostw świata w tej kategorii wiekowej. Wybór reprezentowania Polski zapadł na długo przed atakiem Rosji na Ukrainę i był podyktowany chęcią dalszego rozwoju sportowego na najwyższym, światowym poziomie.

Władimir Semirunnij o obawach o rodziców

Największym ciężarem dla młodego wicemistrza pozostaje rozłąka z rodziną. Zawodnik stanowczo wyklucza jakąkolwiek możliwość powrotu do Rosji, jednak nie ukrywa tęsknoty za rodzicami. Jego największym marzeniem jest możliwość swobodnego spotkania z najbliższymi na polskiej ziemi, choć obecna sytuacja geopolityczna czyni te plany niezwykle skomplikowanymi w realizacji.

- Nie chcę tam wracać, chcę mieszkać tu, na pewno. W ogóle myśli nie mam, żeby wrócić tam - deklaruje łyżwiarz. - Chciałbym po prostu spotykać z moimi rodzicami, moimi przyjaciółmi. Na pewno bym chciał, żeby ta możliwość była tu w Polsce.

Łyżwiarz ma pełną świadomość, że jego sukcesy w polskich barwach mogą ściągnąć kłopoty na jego krewnych. Sam Semirunnij musi mierzyć się z internetowym hejtem, ale to bezpieczeństwo rodziców spędza mu sen z powiek. Właśnie dlatego niezwykle roztropnie dobiera każde słowo w wywiadach, starając się nie dostarczać pretekstów do ewentualnych represji wobec bliskich.