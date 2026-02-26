Dominika Grosicka obejmie ważne stanowisko? Te wieści rozgrzały kibiców

Dominika Grosicka w roli prezesa kobiecej Pogoni Szczecin?

"Grosik" potrafi łączyć udane życie rodzinne z sukcesami na boisku. Choć w ubiegłym roku zrezygnował z występów w kadrze narodowej, niedługo później powrócił do reprezentacji. W drużynie pod wodzą Jana Urbana odgrywa istotną rolę, często wchodząc na murawę w końcówkach spotkań, by nękać zmęczonych rywali. Mimo sporego zamieszania wokół jego przyszłości klubowej, skrzydłowy ostatecznie pozostał wierny barwom Pogoni Szczecin, stając się symbolem tego zespołu. Okazuje się, że wkrótce ważną funkcję w strukturach "Portowców" może pełnić także jego małżonka. Piotr Wołosik z "Przeglądu Sportowego" donosi, że Dominika Grosicka jest o krok od objęcia stanowiska prezesa kobiecej sekcji klubu. Żona piłkarza niedawno założyła własną działalność, więc posiada odpowiednie kompetencje zarządcze. Oprócz talentu do biznesu, partnerka zawodnika słynie również z niesamowitej figury i wyjątkowej urody.

Tak zmieniała się Dominika Grosicka. Piękna żona Kamila Grosickiego z Pogoni Szczecin zachwyca jako WASGs od lat!

Żona Kamila Grosickiego zachwyca fanów na Instagramie

Ukochana Kamila Grosickiego od lat zaliczana jest do grona najbardziej rozpoznawalnych polskich WAGs. Przez długi czas pozostawała w cieniu męża, koncentrując się głównie na prowadzeniu domu, jednak obecnie sama cieszy się dużą popularnością w sieci. Jej profil na Instagramie śledzi już 140 tysięcy internautów. Dominika Grosicka zawodowo zajmuje się wizażem i otworzyła nawet własne, profesjonalne atelier. W mediach społecznościowych chętnie dzieli się odważnymi zdjęciami w nieformalnych stylizacjach, na których eksponuje swoje wdzięki. Jej kształty robią na obserwatorach ogromne wrażenie.

