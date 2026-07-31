Disney nagle skasował jeden ze swoich lepszych seriali. Fani grzmią o braku szacunku, a główny aktor komentuje

Nie jest tajemnicą, że seriale Marvela dla Disney+ radzą sobie różnie - raz lepiej, raz gorzej, z przewagą gorzej. Niemniej takie produkcje jak "X-Men 97", "Loki" czy "Wonder Man" dawały fanom nadzieję i argumenty, że na gruncie serialowym MCU wciąż ma nam wiele do zaoferowania. Tymczasem stała się rzecz nieoczekiwana - mimo wcześniejszego zamówienia drugiego sezonu, "Wonder Man" został właśnie skasowany.

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"Wonder Man" jednak nie wróci z 2. sezonem. Odtwórca głównej roli komentuje

"Wonder Man" może nie należał do największych hitów Marvela pod względem rozgłosu i zaangażowania odbiorców, ale został bardzo entuzjastycznie przyjęty przez odbiorców, którzy nazwali go powiewem świeżości w MCU, oraz przyciągnął odpowiednią publikę, by zasłużyć na zamówienie kolejnych odcinków. Te jednak nie powstaną. Cztery miesiące po ogłoszeniu powstania drugiego sezonu "Wonder Mana" Variety podało, że Myszka Miki zmieniła jednak zdanie. Wielu fanów uznało to za policzek.

To jest niedopuszczalne!

Skandal. "Wonder Man" był oryginalnym powiewem świeżości i miłą odskocznią od tych kasztanów, jakie dostawaliśmy od czasu "Avengers: Endgame". Koszmarna decyzja.

- piszą internauci. Decyzja Disneya jest tym bardziej zakasująca, że nawet Akademia Telewizyjna doceniła "Wonder Mana" - co niezwykle rzadko zdarza się w przypadku gatunku superhero - nominując odtwórcę głównej roli w kategorii Najlepszy aktor w serialu komediowym. Yahya Abdul-Mateen II skomentował zresztą smutny los serialu pisząc na Instagramie:

Właśnie dotarły wieści, że "Wonder Man" nie powróci z drugim sezonem [...] Takie jest życie, prawda? [...]. Chciałam podziękować wszystkim, którzy oglądali serial oraz w ten czy inny sposób cieszyli i dzielili się radością z niego. Serial się udał i za to kocham go najbardziej. Widziałem to na twarzach YouTuberów, którzy wrzucali swoje reakcje (bo oglądałam razem z wami, pozdrowienia dla was); widzę to w wiadomościach, w których piszecie mi, że przypomniał wam, aby nigdy się nie poddawać; i czuję to w szczerej miłości, którą okazujecie mi, ilekroć spotykam któreś z was. Dziś myślę o was wszystkich. Cieszę się, że mogliśmy być częścią czegoś fajnego. Dziękuję za oglądanie... i do zobaczenia na rozdaniu nagród Emmy.

Szczegóły i powody stojące za decyzją o skasowaniu "Wonder Mana" nie zostały ujawnione, a Disney nie skomentował oburzenia fanów.

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"Wonder Man" - o serialu

"Wonder Man" opowiada o aspirującym aktorze Simonie Williamsie (Yahya Abdul-Mateen II), który od lat bezskutecznie próbuje przebić się w Hollywood. Przypadkiem spotyka Trevora Slattery'ego (Ben Kingsley), kolegę po fachu, który największe role ma już za sobą, i dowiaduje się, że legendarny reżyser Von Kovak kręci remake superbohaterskiego filmu "Wonder Man". Szansa udziału w produkcji staje się dla Simona i Trevora momentem przełomowym. Dwaj aktorzy na przeciwległych krańcach drogi życiowej będą zażarcie walczyć o występ w produkcji, która może odmienić ich losy.

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