Mecz Motor Lublin - Jagiellonia Białystok. Zaskakujące rozstrzygnięcie w ostatnich minutach

Szybkie tempo i pierwsze trafienie dla przyjezdnych

Spotkanie od pierwszych minut toczyło się w bardzo szybkim tempie. Gospodarze i goście regularnie stwarzali duże zagrożenie pod bramką swojego przeciwnika. Już w trzydziestej trzeciej minucie precyzyjnym strzałem zza pola karnego popisał się Nik Prelec, dając prowadzenie drużynie z Białegostoku. Do przerwy wynik nie uległ zmianie, mimo kolejnych dogodnych sytuacji bramkowych dla obu walczących ekip. Bramkarze obydwu zespołów musieli wykazać się na boisku wielkimi umiejętnościami.

W drugiej połowie gospodarze ruszyli do odrabiania strat z ogromną sportową determinacją. Zawodnicy z Lublina wielokrotnie próbowali pokonać bramkarza gości, jednak Sławomir Abramowicz znakomicie spisywał się między słupkami i długo zachowywał czyste konto. Ofensywne ataki przyniosły ostatecznie pożądany skutek w osiemdziesiątej drugiej minucie spotkania. Karol Czubak skutecznie sfinalizował zespołową akcję i doprowadził do upragnionego wyrównania. Kibice zgromadzeni na trybunach do końca wierzyli w zdobycie pełnej puli punktów.

Decydująca bramka w samej końcówce spotkania ligowego

Radość miejscowych fanów z wyrównującego gola nie trwała jednak zbyt długo. Zaledwie trzy minuty później Sergio Lozano oddał niezwykle silne i celne uderzenie z około dwudziestu metrów. Piłka wpadła bezpośrednio do siatki, przywracając jednobramkowe prowadzenie drużynie z Białegostoku. Gospodarze do samego końca ambitnie próbowali jeszcze zmienić wynik, ale defensywa gości grała w końcówce bezbłędnie. Ostatecznie całe spotkanie zakończyło się cennym zwycięstwem zawodników przyjezdnych.

Mecz na stadionie w Lublinie śledziło dokładnie piętnaście tysięcy i dwustu widzów. Zespół z Białegostoku wykazał się na boisku większą dojrzałością oraz taktycznym wyrachowaniem, co zadecydowało o końcowym ligowym triumfie. Sędzią głównym tego bardzo emocjonującego widowiska był Tomasz Kwiatkowski z Warszawy. Spotkanie dostarczyło wielu wspaniałych wrażeń i udowodniło wysoki poziom sportowej rywalizacji. Goście wywieźli z niezwykle trudnego terenu niezwykle cenne trzy punkty.